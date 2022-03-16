台中市府社會局、教育局15日向市議會提出「麗喆、華興兒虐事件調查及究責報告」，市議員邱素貞表示，2020年中市兒少保護案件通報數共有5543件，平均每天發生超過15件，令人震驚與痛心。市府表示，據統計台中去年度兒少保護案件通報數為6都第4，較往年降低1名，每萬人通報率也低於全國平均，顯示市府積極防治兒虐有初步成果兒虐通報件數。

邱素貞表示，根據市府統計，2018年至2020年，台中市兒少保護案件被害者件數，呈現逐年增加趨勢。其中，2020年中市兒少保護案件通報數共有5543件，希望市府多管齊下，拿出具體策略，有效杜絕兒虐事件發生，讓兒少平安、健康成長。

邱素貞說，根據市府統計，2018年至2020年，台中市兒少保護案件被害者件數，2018年總計有3535件、2019年有5099件、2020年為5543件，呈現逐年增加趨勢，相較市府信誓旦旦「兒虐零容忍」的保護措施，希望市府拿出更具體可行辦法，避免流於口號施政。

邱素貞指出，2020年台中市兒少保護案件通報數共有5543件，平均每天發生超過15件，令人震驚與痛心。被害者年齡

，以12-18歲最高，共有2533件、6-12歲次之，共有1628件

，0-6歲最少，有1279件。

她強調，雖然0-6歲兒童通報案件量最少，但歷年來仍佔通報件數2成左右，問題仍存在。由於兒少因自我保護、求助能力，相較其他年齡不足，且因未達受國民教育年齡，一旦遭虐待，較難發現，更需要政府保護，希望市府多管齊下，積極強化社會安全網，及早發現、及時介入服務，避免發生不幸事件，以確保兒少權益。

市府表示，兒虐零容忍，全國均有傳出兒虐案件，據統計台中去年度兒少保護案件通報數為6都第4，較往年降低1名，每萬人通報率也低於全國平均，顯示市府積極防治兒虐有初步成果。

市長盧秀燕說，每個孩子都應該被好好照顧，針對違規幼園會從重處理，守護市民安全，也避免其它幼兒園被汙名化

社會局指出，就數據來看，台中市的兒少保護案件通報數為6都第4，較過去降低1名；台中市的兒少人口數居全國第2，但比較兒少保護案件每萬人通報率，台中市為6都第5，通報率也低於全國平均數。探究背後原因，應是台中市近幾年積極提升社區防暴意識，加強責任人員通報，有效及早介入，預防暴力發生。