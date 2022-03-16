酒後想色色要看清楚！台北1名羅姓男子去年帶女友小芳（化名）到酒吧喝酒，期間小芳到2樓沙發區休息，而1名酒吧女服務生當時也上樓躺在小芳前面休息，沒想到羅男上樓卻將女服務生認作小芳，當場起色心上前摟抱、親嘴，最後是女服務生的同事發現大叫「你在幹什麼」，羅男才清醒過來，發現自己抱錯人。

檢方指出，羅姓男子去年7月帶著女友小芳到台北市中山1家酒吧喝酒狂歡，期間小芳因不勝酒力到2樓休息區沙發區休息小睡，而該酒吧1名女服務生也因當晚工作疲累、喝多了，也偷偷到沙發區稍作休息，睡在小芳的前方座位，不料羅男上樓探望女友時卻誤認身分。

羅男上樓想看小芳狀況，沒想到因醉意一時色心大起，想在2樓和女友發生關係，他因此看見沙發上的1個人影就上前又親又抱，而對方也未明顯反抗，後來酒吧；另1名女服務生上樓後發現自己的同事正在陌生男子摟抱、上下其手，大吼「你在幹什麼」，羅男才清醒過來，發現自己抱錯人。

羅男事後仍被酒吧報警，不過檢方考量羅男事後認錯，同時也積極與被害女服務生達成和解，雖認為羅男涉犯《刑法》乘機猥褻罪，但考量羅男認罪，同時與被害人和解，被害人也表明不追究，因此給予緩起訴，條件是在緩起訴確定後，履行雙方和解條件。

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