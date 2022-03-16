白宮今天宣布，美國總統拜登下周將親赴布魯塞爾出席北約峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。這是俄烏戰爭爆發以來，拜登首赴歐洲與盟國領袖會商情勢。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天宣布，拜登（Joe Biden）下週將前往歐洲，出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，與歐洲領袖當面商談俄烏情勢。

北約峰會預計24日於布魯塞爾召開。

莎琪今天在白宮媒體簡報會上指出，拜登將討論北約致力於因應俄羅斯無端且無理攻擊烏克蘭而進行的持續威嚇與防衛，並重申美國對北約鋼鐵般堅定（ironclad）的承諾。

拜登還將出席歐盟理事會（European Council）峰會討論烏克蘭局勢，包括向俄羅斯施加經濟制裁、提供人道支持，以及其他挑戰。

至於是否會和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，或前往波蘭與難民見面，莎琪沒有正面答覆僅表示，行程仍在規劃中，拜登出訪的目標是「親自與歐洲同僚面對面會晤」，討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，美國高層官員積極前往與歐洲與盟邦協商最新情勢，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan）先後前往歐洲協商俄烏情勢。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天也出發前往出席北約防長會議。（編輯：陳政一）1110316