中國最大影音書籍遊戲分享平台豆瓣網經過數個月來的連續罰款後，終於遭官方以違法發佈傳輸資訊為由將應用程式下架，並派工作組進駐整頓。豆瓣網自開辦以來快速成長，卻也爭議不斷，主要是社交平台對言論的管理不當，以及商業營銷涉入造成的網路亂象。但這次的大動作內情恐怕與網站內容與管理無關，北京真正在意並決心要處理的可能是豆瓣網本身的資本結構，它被懷疑有大量外資滲透，而這家公司是掌握海量用戶數據的網路企業，此一狀況與赴美上市被查處的滴滴公司所遇到的困境非常類似。

豆瓣網創立於2005年，最初是以書籍與影音分享為主的社交平台，網站提供使用者對各種藝文作品進行評分與評鑑、討論功能，並以使用者喜好數據以演算法進行推薦，在2012年獨立用戶突破1億，日均瀏覽頁面（PV）1.6億，一年後兩項關鍵數據再成長一倍，引來內外資風投界多輪融資，得以加速擴張內容與用戶規模。

大陸中央級官方媒體對豆瓣網下架整頓慎重其事，顯示事態並不單純只是內容違規。 （圖／央視新聞）

隨著網路使用人數快速成長，豆瓣網站管理也陸續出現問題，主要有3個方面：1.網站使用者言論經常觸犯法律或道德禁忌；2.藝文作品評論呈現庸俗化與暴力化傾向；3.藝文作品商業營銷的介入，人為操作網路評價現象泛濫與惡質化。豆瓣這些問題常引發使用者之間的對立與激戰，其混亂程度一度被網民嘲笑為「公知與網軍的大糞坑」，去年即已在網路淨化政策中多次被罰，現在下架整頓也在各界意料之中。至於網站營運長期以來過度索要收集用戶個人信息，欺騙誤導使用者下載，則是大陸網站普遍現象。

大陸國家網信辦以違法發佈傳輸資訊為由將豆瓣網應用程式下架，但這次的大動作內情恐怕與網站內容與管理無關。（圖／網信辦網頁截圖）

分析去年以來豆瓣被查處案例多達20餘起，包括1月「有害書籍相關出版資訊」、3月「淫秽、色情、暴力内容網路出版物」訊息、4月「違反廣告法」、8月「違法內容網路出版物」、11月「擅自使用奧林匹克標誌」等，被處罰1.6萬元至4萬元（人民幣，下同）不等，但12月一項「超範圍收集個人信息」，遭罰款150萬元，其間的輕重就很容易區分開來。12月重罰後還被約談，今年3月工作組進駐，過度收集個資看來才是真正嚴重的問題。

位於北京市朝陽區仙橋路的豆瓣辨公室。 （圖／Wikipedia)

至於極為普遍的超範圍收集個資為何可能成為豆瓣網下架的原因，這就不得不追索到前年與去年中美戰略競爭涉及的大陸網路企業收集民眾個資問題。知名的螞蟻金服與滴滴網約車赴美上市案，讓北京對於收集大量用戶資訊的大陸網企赴美上市產生強烈的疑慮，當局認為巨量的用戶數據可能涉及國家安全，如果赴美上市後逐漸成為由外資掌握的企業，大量用戶數據流入外資手中，將構成國家安全隱憂。

豆瓣網創始人楊勃（阿北），目前仍擔任豆瓣網CEO，但不是公司法人代表。（圖／網路）

財經界注意到豆瓣與外資的關係始自於2020年7月，豆瓣納入新的戰略投資夥伴時發現豆瓣負責人並非創始人楊勃（阿北），公司法人代表是一位持股高達96.08%的股東李亞飛，他在公司內的身份是豆瓣的黨支部書記，還負責公司除了技術之外的一般管理事務，創辦人楊勃仍是公司的CEO。當時外界還發現，李亞飛是豆瓣的內資關聯公司「北京豆網科技有限公司」法人代表做為公司股東，豆瓣核心資產所在的真正主體是以楊勃為法人代表的「北京豆瓣互動科技有限公司」，註冊資本5500萬美元，唯一股東是一家註冊在開曼群島的境外公司。

這些層層相套的公司結構讓人想起在國外上市企業相當盛行的「可變利益實體」（VIEs)架構，也是許多大陸企業赴美上市時所使用的變通方式，以躲避美國證監會有關財務審計的法律規定。一般「VIE」的核心為赴國外上市企業，在開曼群島或英屬維京群島設立一個平行的離岸公司，以該離岸公司作為未來上市或融資主體。該離岸公司也能以外商身份在中國落地投資，並與上市公司簽訂協議獲取上市公司利潤，等於是境外資本進入中國市場營利，也有人稱這種形態為「假外資」。至於離岸的VIE資本成份，外界就很難實際去了解真實掌控者的身份與比例。大陸企業到國外投資時使用這種方式時會被稱作「新浪模式」，因為新浪網就是以這種方式赴美上市的。

豆瓣網站管理也陸續出現問題，去年以來遭罰款達20次，總金額高達900萬元人民幣。圖為豆瓣網創辦人與 CEO楊勃。（圖／百度）

外界清理豆瓣的VIE架構後發現，組成豆瓣的有3個部份：豆瓣公司、北京豆瓣互動科技有限公司與北京豆網科技有限公司，另外還有2家創投基金。楊勃當時就是用這個架構來接受天使輪融資與後續的融資，其中除大陸的創投之外，也包括美國的紅杉資本與貝塔斯曼亞洲投資基金。

豆瓣是一家持有數億用戶數據的網路公司，在這兩年的中美科技競爭大環境下，豆瓣當然會像螞蟻金服或滴滴這樣的網路企業一樣，受到國家安全部門的關注。（圖／網路）

豆瓣的資本結構曝光後，一度讓用戶們擔憂是否會影響豆瓣網創立與營運的精神，公司也此出面安撫用戶，聲稱其資本結構沒有產生重大變化。但外資確實參與了豆瓣的股權結構，而豆瓣又是一家持有數億用戶數據的網路公司，在這兩年的中美科技競爭大環境下，豆瓣當然會像螞蟻金服或滴滴這樣的網路企業一樣，受到國家安全部門的關注。按此前的思維邏輯，掌握大量用戶數據的網路企業必須由國內資本掌控，避免數據外流危害國家安全。這就能理解為何去年12月為何會對豆瓣網以「超圍收集用戶個資」為由重罰150萬人民幣，同時也能以此推測這次派工作組進駐整頓並將App下架背後的目的。