陳子鴻、陶喆、黃韻玲等人15日出席流行音樂教學品牌「1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院」台北開校計畫發表會。金曲製作人陳子鴻花近年與國外專業音樂人一同籌備音創學院，目前已砸下數千萬元。

他們邀來金曲歌王陶喆到場力挺，陶喆許久未公開露面，表示近期剛製作完新專輯，幽默自嘲說新專輯做了8年，「想要問子鴻老師，有沒有1堂課是如何把新專輯很快做出來？」陳子鴻笑虧陶喆可以來擔任老師分享如何把一張專輯磨那麼久。

在記者會上，陳子鴻的好友江蕙（二姐）、周杰倫分別獻花祝賀，庾澄慶、張震嶽及徐若瑄送上祝福影片，陳子鴻擔任學院的校長，二姐聽聞後十分支持，他坦言現階段原本只想要好好玩音樂，之後計劃退休，豈料二姐阻止：「你跟人家退什麼休？」陳子鴻打趣：「那妳跟人家退什麼休？」至於二姐、周杰倫有望來當老師？陳子鴻說二姐是不可能，不過會努力邀約周杰倫，解釋因為二姐不太會講話、教課，「叫她來教學，講話就要她的命。」