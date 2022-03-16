電影《如果有一天我將會離開你》由新銳導演李亘執導，王紅衛、莊麗真監製，實力派演員齊溪、謝承澤、牛超、邱天、宋寧峰、陳永忠領銜主演，金馬影后張艾嘉特別出演， 15日曝光幕後花絮影片及電影同名主題曲。

電影故事靈感來自導演李亘的真實經歷，由於留學當時的回憶非常深刻，所以保留許多真實場景及人物設定在電影裡面，除了齊溪飾演刀子嘴豆腐心的店長管唯和餐廳裡其它同事，另外一位對他影響至深的老師黎莉莉，則是找來金馬影后張艾嘉演出，導演李亘回憶，當時莉莉老師的原型經常給他很多想法，張艾嘉還賦予了莉莉老師更多味道。

片中張艾嘉所飾演的老師黎莉莉選擇獨居日本，與老公、女兒分隔三地，時過境遷後也享受起一個人的孤獨；當張艾嘉談及角色，則認為：「因為她很誠實的了解自己、明白自己、做回自己，莉莉的真實，相信對導演的意義很大。」齊溪更說：「我第一次看到每個人物原型的時候，我就哭了，有那種共通的情感，因為太知道李亘導演投入的特別深切。」

製作團隊陣容集結聲音指導杜篤之、藝術指導文念中、攝影指導姚宏易以及金馬獎最佳剪接得主馬修拉克勞打造，電影同名主題曲則找來曾入圍金曲獎最佳女歌手的譚維維溫情獻唱，曾演唱金馬獎最佳電影原創歌曲《遇見》的她，聲音富有濃厚情感，對電影也很有共鳴：「相遇的時候，我總以為時間還有很多，但到了離別的時候才發現，有太多的話還沒有說，這次我把關於離別的一切都放到歌曲裡。」

在同名主題曲中，這群「異鄉人」相聚離散的故事在譚維維療癒的歌聲中慢慢展開，彷彿跟著投入限時一年的交換留學時光裡，歌詞「如果我們終會離散，結束這漫長的短暫，回憶裡的璀璨會提醒我勇敢」與MV中的場景相互呼應，明知道這是終將會結束的短暫關係，男主角李小李卻早已經和每個人產生了奇妙的情感聯結，彼此交換著最不起眼的溫暖和善意，變成各自繼續好好生活的力量。

有趣的是，曾經與國際名導婁燁合作《浮城謎事》的女主角齊溪，原本和導演李亘有著以姊弟相稱的好交情，見面時都是被這位弟弟照顧，在電影拍攝過程卻非常怕他，因為導演李亘手上的劇本寫得密密麻麻，反觀自己好像偷懶了，讓她忍不住笑說：「我會覺得自己不夠敬業，事實上我已經很敬業的了，但是跟他在一起，你永遠覺得自己不夠敬業。」並誇李亘做為朋友非常細心體貼，像是自己的弟弟一樣親近，但是到了片場，就又搖身一變成決策果斷的領導者。

《如果有一天我將會離開你》下周五（25日）在台上映。