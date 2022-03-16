【愛傳媒葉毓蘭專欄】高雄市警方本週因為波蘭記者的文章又被市長要求要做交通大執法，但所謂的治安與交通都應該是日常性的工作，不能被首長要求或是有新聞見報後才開始重視。

例如去年底，高雄市發生了林姓一家四口的不幸酒駕事故後，全台也開始了酒駕大執法，但即便在媒體如此大力度的宣傳之下，各縣市依然有數百件的酒駕案件發生。

酒駕為什麼無法杜絕？是因為對那些真正有權有勢的大佬們而言，與其被測出酒測值以酒駕公共危險罪論處，不如直接拒測罰錢了事，這些幾萬幾萬的，對他們來說根本不痛不癢，而就在上個月底的憲法法庭裡面，大法官更是做出了「 酒駕強制驗血」違憲的解釋！？

警政署馬上回應一封公文，請同仁之後遇到類似情事時要「 報請檢察官」後才可抽驗，但連自由時報都撰文吐槽，報請檢察官 一來一往至少要四小時， 酒精大概都退光了！更不用說酒駕大多是發生在深夜， 大半夜的你要基層去哪裡找檢察官？

院長跟總統屢屢說出要做警消的後盾，憲法法庭的判決馬上會對警察的酒測執法產生困擾，也可能有人就使用拖字訣或乾脆拒測花錢躲刑責，我將再提出修法對拒測者直接施以刑罰，我強烈對部長要求，一定要儘速溝通協調，幫基層同仁解決他們馬上面臨的難處，不然政府口中的「 酒駕零容忍」，恐怕只會淪為口號而已了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。