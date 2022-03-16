桃園機場第二航廈11日大停電，導致行李區、美食街漆黑一片，事後航警表示為外包工人試圖用油壓剪剪斷電纜行竊所致，並逮捕2名工人，工人坦言想變賣電纜換現金，但此番說法引起廣大網友質疑，還有業內人士聞言直呼實在太離譜了。

雖然2名工人坦言缺錢花用，才會動歪腦筋剪電纜試圖變賣，但不少網友質疑與停電主因無關，台北市議員侯漢廷更在臉書提出2大疑點，包括誰能入侵到桃園機場內偷偷摸摸剪電纜，以及高壓電纜斷裂產生的爆炸竟然讓當事人毫髮無傷，痛罵「是誰編的爛劇本」。

根據《周刊王》報導，有同業人士受訪時，指出通電狀態下直接剪電纜簡直是玩命行為，當下的火花與爆炸先不提，電纜斷裂後的電弧若人類接觸到，就會「直接原地往生」。

該人士表示，電力公司人員因任務需求需在通電狀況下所使用的工具，是坊間極難見到的特殊電纜切割器，一般市面上的電纜剪難以達成，因為電纜剪本身的絕緣材質不足以應付超高電壓與電弧，剪斷過程中所產生的熱能會直接融化工具本身，操作人員也會高機率面臨生命危險，可說根本在玩命。