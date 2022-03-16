現今社會生活步調快，不少人更是以工作為主，導致錯過許多姻緣，因此採以徵婚、相親方式尋找另一半。一名自稱年薪70萬沒問題的理工男就開出10大條件徵女友，但卻處處碰壁，忍不住詢問「我開的條件會很高嗎」，網友一看內文全傻眼，大酸有夢最美。

男網友在《Dcard》PO文表示，自己21歲，身高171公分、62公斤，就讀台清交其中一所大學三年級，本身很有品味，懂穿搭，是個懂體貼，會為對方著想的男人，過去交過2任女友，且家庭背景正常，還有一棟房子，結婚後也可以搬出去與對方同住。

原PO表示，自己理想女友身高扣掉體重要大於110，身高152至165，年紀要比自己小，長相不要太差，要懂穿搭、個性要溫柔可愛，懂得為男友著想，不能有不良嗜好與負債，最後強調「學歷薪水工作都不限」。

但開條件後原PO似乎四處碰壁，忍不住詢問「這樣會要求太多嗎？」，不少網友看傻眼，紛紛留言：「有這條件的你配不上」、「你開的條件超過一半都是外表有關的，自認的優點又一堆物質的，只想靠金錢關係就想成為金錢伴侶？」、「結婚搬出去是基本好嗎...」、「都還沒畢業就畫大餅，誰會放心把人生交給你」、「講那麼多，你就是要正妹麻」、「你才171是有什麼資格挑對方身高...」、「你所謂的個性好會體貼，都是自我感覺良好，也沒人可以證明」、「笑死，身高-體重>110，你自己就做不到了，還敢要求對方啊」、「不就是媽寶一個嗎」。

但也有人安慰原PO：「條件還OK啦，慢慢來吧」、「其實還好，只是我身高先OUT」、「年紀比較難，其他應該都可以」。