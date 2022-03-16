0911:烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際，但還需要時間才能達成突破。
BBC報導，澤倫斯基在臉書公布的最新演講影片中表示，戰勝俄羅斯將需要全體烏克蘭人合作，包括現在仍在進行視訊協商的談判小組。
俄羅斯持續施壓基輔正式放棄加入北約，以及正式承認頓內茨克、盧甘斯克、克里米亞等3地脫離烏克蘭。
0818:拜登將宣布對烏新軍事援助 加碼提供飛彈
熟知相關計畫的官員說，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對美國國會發表演說後，美國總統拜登最快周三將公布達10 億美元（約286億台幣）的對烏新軍事援助，其中包括提供反坦克飛彈等，不過路透社引述白宮官員指出，拜登將宣布對烏克蘭加碼8億美元的安全協助。
不過，據CNN和BBC新聞網報導，新協助將不包括劃設禁航區，或提供澤倫斯基所說，讓烏克蘭持續對抗俄軍必要的戰機。而新援助將包括提供更多如「標鎗（Javelin）」反坦克飛彈，還有「刺針（Stinger）」防空飛彈等防禦性武器。
0727:澤倫斯基認清現實 不指望烏克蘭短期內能加入北約
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以至今最清楚的態度表明，他不指望該國近期內能加入北約（NATO）。
據CNN新聞網報導，他周二在和英國領導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）領導人舉行視訊會議時，似乎已不再堅持，要加入北約。
「多年來，我們一直聽說，（加入北約的）大門是多麼開放，但現在我們卻聽到，我們不能加入。這是真的，必須承認，」他說，「我很高興，我們的人民開始了解這點，並依靠自己，還有協助我們的夥伴。」
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