0911:烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際，但還需要時間才能達成突破。

BBC報導，澤倫斯基在臉書公布的最新演講影片中表示，戰勝俄羅斯將需要全體烏克蘭人合作，包括現在仍在進行視訊協商的談判小組。

俄羅斯持續施壓基輔正式放棄加入北約，以及正式承認頓內茨克、盧甘斯克、克里米亞等3地脫離烏克蘭。

烏克蘭軍人3月13日拿著「標鎗（Javelin）」反坦克飛彈，戍守首都基輔北方前線。（路透）

0818:拜登將宣布對烏新軍事援助 加碼提供飛彈

熟知相關計畫的官員說，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對美國國會發表演說後，美國總統拜登最快周三將公布達10 億美元（約286億台幣）的對烏新軍事援助，其中包括提供反坦克飛彈等，不過路透社引述白宮官員指出，拜登將宣布對烏克蘭加碼8億美元的安全協助。

不過，據CNN和BBC新聞網報導，新協助將不包括劃設禁航區，或提供澤倫斯基所說，讓烏克蘭持續對抗俄軍必要的戰機。而新援助將包括提供更多如「標鎗（Javelin）」反坦克飛彈，還有「刺針（Stinger）」防空飛彈等防禦性武器。

0727:澤倫斯基認清現實 不指望烏克蘭短期內能加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以至今最清楚的態度表明，他不指望該國近期內能加入北約（NATO）。

Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Ukraine will not be able to join NATO while speaking with leaders of the Joint Expeditionary Force remotely Tuesday.



Read more: https://t.co/cEXdJGhSFf pic.twitter.com/ecBz6nNymY — Newsweek (@Newsweek) March 15, 2022

據CNN新聞網報導，他周二在和英國領導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）領導人舉行視訊會議時，似乎已不再堅持，要加入北約。

「多年來，我們一直聽說，（加入北約的）大門是多麼開放，但現在我們卻聽到，我們不能加入。這是真的，必須承認，」他說，「我很高興，我們的人民開始了解這點，並依靠自己，還有協助我們的夥伴。」