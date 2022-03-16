高雄2000戶停電因「被鳥擊」 王美花：鄉下還會有猴子、蛇、松鼠

高雄大社、燕巢約2000戶昨(15日)無預警停電，禍首竟是鳥襲；新北市中和則因自來水施工挖破電纜，造成2000多戶停電。經濟部長王美花表示，因為電線桿設在空曠處，不僅鳥，有時候在很鄉下的地方還會有猴子、蛇、松鼠等等動物，這個都是會碰到的問題。此話一出，引發網友熱議，有人就說「台灣原來是蠻荒之地，電力設備難防鳥獸蛇鼠破壞」、「奇怪啊！以前都沒有鳥、蛇、松鼠、猴子？」、「下一次停電原因：蜘蛛結網造成短路」

高雄繼前天2000戶停電後，楠梓變電所昨午又因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成大社區、燕巢區一帶共2000戶停電。台電事後查出是鳥禽碰觸帶電設備，造成礙子破裂停電。

王美花表示，高雄停電部分確定是被鳥擊，造成礙子壞掉必須更換，台電很多停電事故也是因為動物不小心碰觸，讓相關設備壞掉。她進一步說，因為電線桿設在空曠處，不僅鳥，有時候在很鄉下的地方還會有猴子、蛇、松鼠等等動物，這個都是會碰到的問題。

雖然台電昨已經出示「鳥屍」照片進行說明停電原因，但還是有許多網友不願相信。而王美花的說法曝光後，也再度引發網友討論，不少網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關新聞底下留言，「反正千錯萬錯都不會是民進黨的錯」、「新品種的鳥嗎？還是以前的鳥比較乖？」「為何以前都不會這樣」、「先打預防針的概念？」「下次停電的責任：蛇。下下次停電的責任：松鼠。下下下次停電的責任：猴子」、「還有什麼更扯的一起說一說吧」；其中有網友酸爆說，下次可能會因蜘蛛網碰觸而造成停電。