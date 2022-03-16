臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第21天，雙方死傷不斷加劇。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，俄羅斯總統普丁縱有發動戰爭之罪，但烏克蘭總統澤倫斯基亦有「無可辯駁的罪惡」，因他犠牲自己的國民去成就他人利益，「演技或許可以騙得過一些人，但騙不過所有的人」。此言論引發熱議，大批網友表示贊同，並痛批西方國家利用烏克蘭其心可議。

臉書粉專「工程師看政治」日前發文表示，認為澤倫斯基與俄羅斯總統普丁都有其罪。普丁發動戰爭本身就是罪，死亡的每一個無辜平民、軍皆為其責，但這些都已夠清楚沒什麼好檢討的了。

文章直言，澤倫斯基卻非常值得檢討，因為他有機會與能力不讓戰爭發生，但他甘為背後勢力做馬前卒，犠牲自己的國家去成就別人的利益，還鼓勵平民上戰場，這是「無可辯駁的罪惡」。澤倫斯基並不是受害者，無辜的民眾與戰死的軍人才是受害者，澤倫斯基更可謂造成當前局面的「作者」之一，「演技或許可以騙得過一些人，但騙不過所有的人」。

此文獲超過4200個讚、近千則留言與超過420次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「實話總是傷人」、「認同所言」、「前因後果還有現今看到的資訊都不該單方面思考」、「烏俄之間沒有正義的一方，軍事衝突正是美國希望的結果」、「所謂正義是相對的，西方用所謂的民主自由隱藏自己資本主義的醜惡，以世界警察自稱來消費全世界，許多人信了」、「真的覺得澤倫斯基沒有盡到作為領導人的責任，倒覺得他把真實人生跟電影角色混淆了」。