藝人納豆1月因頭痛就醫，診斷出腦壓過高且有出血情形，陸續動了2次腦部引流手術，術後全面停工，納豆女友依依在白色情人節曬出合照，讓納豆病後剃平頭的樣貌首度曝光，氣色頗佳的他看起來恢復狀況良好，對此，名嘴楊月娥表示納豆能從鬼門關前被救回來，全是自己的「警覺性」夠高。

目前納豆現在都由依依、納豆的家人每天貼身照顧，陶晶瑩表示納豆現在都有和很多圈內朋友視訊聊天逐漸康復中，對此，楊月娥強調全是納豆警覺性夠高，察覺到頭痛異常後，加上身體某些只有自己知道的小變化，便主動就醫才挽回性命，接著提到家族有高血壓、糖尿病史，妹妹當初中風前明顯頭疼和嘔吐，但毫無病識感，只吃了止痛藥就去睡覺，好在有催促她掛急診進行檢查，才發現是腦出血，甚至接到醫院發出的病危通知，也即刻安排引流手術，讓她心有餘悸表示：「我的警覺性救了妹妹一命。」

楊月娥透露黃金期的復健治療非常辛苦，尤其職能、物理治療齊發時，每一個步驟都非常吃力，除了得要克服許多障礙，也需要心理建設和家人支持，才能重拾健康，若進步神速，幾個月後就重回職場。

外傳納豆已由家人陪伴出院返家，納豆舅舅、新北市長侯友宜昨（15）日出席活動表示：「希望納豆早日康復，他還在復健當中。」