台灣本土疫情趨緩，好市多試吃活動回歸，一名網友分享，逛賣場的時候排隊拿到雞肉試吃，仔細一看發現，這盤試吃品份量超大，雞肉足足有原PO的半個手掌大，讓不少網友看呆直呼，這個試吃給的好有誠意，實在很狂。

本土疫情趨緩，好市多試吃活動回歸。（本報系資料照）

好市多試吃回歸，試吃小盤中給爆量雞肉，引起網友熱議。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文提到，好市多試吃活動重新開放，逛好市多的時候，在某個試吃攤上拿到超豪邁份量的雞肉，讓他忍不住大嘆「嘉義店的試吃真狂！」從照片中可見，一個迷你小紙盤裡裝著滿滿的雞肉，量多到隨時可能掉出來，與原PO的手掌比較，發現試吃份量幾乎有半個手掌大。

貼文引起網友討論，「新竹店也很狂！難怪買的多」、「有一種餓是試吃阿姨覺得你餓」、「試吃吃到飽」、「逛一圈都不用吃晚餐了」、「嘉義店真的大氣，上次早上去，牛小排給的很有誠意，一盤滿滿3條」、「試吃開始後，走道又要塞車了」、「太高調阿姨會出事」。

不過，也有網友猜測賣場中試吃給這麼多，會不會是把即期品給民眾試吃，反正快過期了，就乾脆開起來大方送，順便還能刺激買氣。「曾在快打烊時去逛好市多，壽司直接拆來試吃，一盤一顆」。