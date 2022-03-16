外交部長吳釗燮日前接受捷克媒體專訪，除了談到台灣與捷克之間的各種關係外，也針對俄烏衝突發表自己的看法，說台灣因為譴責、制裁俄羅斯，遭對方列入48個不友善國家與地區內，「我們深感自豪！」

吳釗燮日前以視訊的方式接受捷克《經濟報》專訪，指出台灣與捷克關係長期友好，2021年組團前往布拉格進行訪問後，許多參加的台商都表達合作意願，而台灣在半導體產業上擁有完整的供應鏈，捷克也擁有厚實的工業基礎，雙方可以就此進行合作，並透露俄烏戰事未影響台灣投資者對於中歐、東歐市場的興趣，近期將繼續籌組代表團前往捷克訪問，尋求更進一步合作的機會。

談到俄烏衝突，吳釗燮指台灣日前與其他民主國家一同譴責俄羅斯，並採取經濟制裁措施，導致台灣被俄羅斯列入48個不友善的國家與地區名單中，不過吳釗燮說「我們深感自豪」，強調不論是台灣政府或民間單位，都踴躍提供烏克蘭捐款與物資，台灣會持續給予烏克蘭難民幫助。

吳釗燮表示，不論大陸或台灣，都密切關注俄烏戰事的發展，許多人也擔心台灣是否會陷入類似的狀況，因此呼籲西方民主國家應展現出團結、堅實的一面。

不過網友在《中時新聞網》、雅虎新聞等平台留言，說「這沒救了」、「拿人民利益當自己政黨籌碼，玩弄人民在股掌之間， 遲早有報應」、「斷交的時候怎麼不說自豪？」