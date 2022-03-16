59歲「金鐘視帝」庹宗華曾有過一段婚姻，2015年與大陸老婆陳思結束13年婚姻，離婚後兩個女兒都跟著前妻生活，庹宗華這些年過著獨居生活，總被拍到形單影隻的身影，沒想到59歲的他驚喜爆出低調結婚，女方為印尼籍女子，甚至飆進度，已經生了一個兒子。

庹宗華爆極密再婚，據《鏡週刊》報導，59歲的他終結單身，而印尼籍太太在一家子所居住的社區小有名氣，因此他再婚的消息才會慢慢傳開，庹宗華不但秘密再婚，且夫妻倆已有愛的結晶，日前一家3口被拍到外出走走，畫面溫馨。

事實上早在1、2年前，圈內就在耳語庹宗華已經再婚，只是不知女方身分，據悉，雙方是長輩間接牽線認識，可說是日久生情，雖然庹宗華屢傳脾氣火爆難相處，但老婆對他仍有好感，兩人情投意合很快有了孩子，也讓他有了信心重拾人夫、人父身分，在疫情爆發之前，傳兩人已在印尼辦過婚禮。

而庹宗華雖繼續在螢光幕前拍戲、工作，但不願公開再婚消息，私下希望保持無人探聽的日常，且跟老婆年齡有不小的落差，因此一同出入第一時間不會被聯想是夫妻關係，日前庹宗華被拍到帶著妻小出門，罕見全家同框，一家子本想去釣蝦但吃了閉門羹，因此轉往山區看風景散步，他不忘在知名景點幫孩子大拍美照，也記得貼心購買點心給家人吃，臉上總帶著笑容，看上去很疼老婆跟孩子，再婚生活過得幸福。