造紙大廠正隆(1904)董事會通過2021年財報，受惠旺季需求轉強，第四季獲利自近7季低檔回升，歸屬母公司稅後淨利7.91億元、每股盈餘（EPS）0.72元，雙創同期次高。累計全年歸屬母公司稅後淨利39.63億元、改寫歷史新高，每股盈餘3.58元亦創歷史次高。

正隆董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.9元、創近27年高點，盈餘配發率約53.07％。以15日收盤價33.95元計算，現金殖利率達近5.6％。公司將於6月10日召開股東常會，全面改選董事。

正隆2021年第四季合併營收120.13億元，季增7.82％、年增7.65％，創歷史第四高。毛利率雖降至18.4％的3年半低點，但營益率回升至7.48％。歸屬母公司稅後淨利7.91億元，季增2.35％、年減28.65％，每股盈餘0.72元，雙創同期次高。

累計正隆2021年合併營收449.86億元、年增達12.26％，創歷史次高，但毛利率22.68％、營益率10.17％，低於前年26.49％、12.52％。不過，在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利創39.63億元新高、年增6.32％，每股盈餘3.58元，為僅次於1987年的歷史次高。