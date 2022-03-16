《Cheers快樂工作人》雜誌「大學辦學績效成長」調查，靜宜大學在國際教育、SDGs創新教學、人才永續培育策略等成效備受肯定！（靜宜大學提供）

靜宜校長唐傳義表示，連續5年榮獲「大學辦學績效成長TOP20」是很大肯定！（靜宜大學提供）

靜宜未來的人才培育也對接《108課綱》的核心素養；以永續、多元、自主及跨域學習為目標；培育學生具備敘事力、國際力及資訊力。（靜宜大學提供）

靜宜的國際化成效有目共睹，年年勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助；也是國內第一所國際學生交換計畫(ISEP)的會員學校！（靜宜大學提供）

靜宜為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，1份愛、3份力量」等多元弱勢助學專案，並以「數位學伴」計畫提升偏鄉孩童的學習成效。（靜宜大學提供）

《Cheers快樂工作人》雜誌「大學辦學績效成長」調查，靜宜大學在國際教育、SDGs創新教學、人才永續培育策略等成效備受肯定，名列全國第七、綜合大學私校第二，成績優異！天下學習事業群總經理劉鳳珍強調，受疫情影響，大學的人才培育及全球招生雖然受到衝擊，靜宜不僅辦學績效穩定成長、連續5年獲獎，更以國際化學習資源培育未來關鍵人才。

《Cheers快樂工作人》連續8年進行「大學辦學績效成長」調查，全台144所大學，今年共126所參與，回收率高達87.5％。主編賴若函說，透過問卷調查，大學校長認為產學合作、國際化、創新創業、跨域學習、落實USR(大學社會責任)是最迫切議題；隨著今年企業釋出職缺創下新高，大學的辦學績效也緊扣人才議題。

靜宜校長唐傳義表示，連續5年榮獲「大學辦學績效成長TOP20」是很大肯定！未來的人才培育也對接《108課綱》的核心素養；以永續、多元、自主及跨域學習為目標；培育學生具備敘事力、國際力及資訊力。

唐傳義說，靜宜在大一新生入學時透過「新鮮人計畫」，創新以職涯導師協助學生自我探索，瞭解性向及職涯發展，有了學習目標及動機，就有終身學習的動力！靜宜也積極將相關議題融入課程，例如在大一閱讀與書寫及英文課程中，導入聯合國永續發展目標(SDGs)，學生能瞭解國際趨勢接軌未來。

靜宜是天主教大學，最大特色就是利己利他的正循環！唐傳義說，為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元助學專案，讓學習取代工讀，每年嘉惠超過2000名學生。以「主顧咖啡計畫」為例，透過營運過程，學生設定目標或學習展店，也能考取證照等，還有經濟收入。「數位學伴計畫」則在3年期間串聯起351位大學生，與9所偏鄉學校513名學童的學習網絡。多元融合，與人為善，這不僅是靜宜的使命，也是和其他學校最大的差異！

唐傳義指出，該校呼應《108課綱》全人教育的「自動好」(自發、互動、共好)精神，將服務學習課程提升為「服務設計」，讓學生學習思考、與人為善，具備解決問能力，這是未來進入職場重要的人格特質。

靜宜不僅年年勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助，也讓學生實現「411」，即4年大學生涯至少出國遊學1次、當交換生或實習1次。靜宜也是國內第一所國際學生交換計畫(ISEP)的會員學校，學生出國交換學校的選擇高達750多所；透過ISEP會員學校留學，僅需支付就讀靜宜的學雜費、住宿費，及當地生活費，能減輕同學出國的經濟負擔。只要設定目標，主動學習、逐步達標，必能在靜宜實現夢想！

辦學績效表現優異國際教育