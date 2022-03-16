高雄市大社、燕巢區昨日12時10分2千戶停電，台電事後說明原因，是一隻鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂停電，引發各界討論。胸腔科醫師蘇一峰昨分享台電6年前的粉專貼文表示，小鳥站在電線上不會觸電，是因兩隻腳都站在同一條電線上，但昨日卻造成高雄停電，讓他忍不住酸，「小鳥變笨了」。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰昨（15）日在個人臉書針對高雄停電一事指出，台電6年曾分享因小鳥站在同一條電線上，所以不會觸電，如今造成高雄停電的禍首竟然是鳥襲，他忍不住嘲諷「小鳥變笨了」。

根據台電6年前的臉書貼文表示，「小鳥在電線上，為什麼不會觸電？」因為小鳥的腿比較短，兩隻腳都是站在同一條電線上，兩腳踩的電壓一樣高，無電位差就不會有電流，也無法形成迴路，因此不會被電到，若小鳥的雙腳分別踩在不同的電線上，就有可能變成「焦阿巴」。

台電6年前曾在臉書分享，小鳥在電線上，不會觸電的原因。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

貼文引發網友熱烈回應，「所以現在的鳥會劈腿？跨在兩條電線之間？」、「我還真沒見過鳥的兩隻腳站在不同的電線上」、「只有鴕鳥才可以橫跨兩條電纜線」、「小鳥是不是吃了橡膠果實」、「今天的鳥是臨演嗎？」

在PTT上也有許多鄉民熱烈討論，「鳥表示：這波我扛」、「鳥：我站著也中槍」、「一隻鳥就讓2000戶掛，下次說是山豬我也信啦」、「這理由真的很鳥」、「支持驗屍啦！別讓牠死得不明不白」、「各種花式停電理由」、「笑死！以前都沒有這種事發生，現在好像變得理所當然」。