一名網友抱怨，日前開車時遇到前車噴雨刷水清洗玻璃，結果大量的水花往後噴濺在他的車上，讓他怒超車後噴雨刷水回敬，沒想到對方還用手機拍攝被噴的畫面，影片曝光後，許多人覺得原PO和對方都太幼稚。

一名網友日前在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，只見車子行進間，前方1台白色賓士的雨刷水大量噴濺到位在後方原PO車輛的擋風玻璃上，原PO一時氣不過，便超車後開啟雨刷水回敬，接著2輛汽車一前一後在紅綠燈前停下，賓士車主一停下就拿起手機拍攝，先豎拍一張再橫拍，似乎也被激怒。

影片曝光引起熱議，有人感同身受，表示能理解原PO的心情，覺得噴雨刷水應該停下再噴，不要影響其他人，留言表示「邊開邊噴真的白爛」、「自己可以噴，別人噴就拍照，拍什麼？」、「好幾次洗車場出來就中招」。

不過也有人說，雨刷水的功能就是在行駛中避免擋風玻璃髒污影響行車視線，停車就直接下車擦了不需要用這功能，其他網友也覺得雙方都太幼稚了，「連這種問題都能互相報復」、「有時太陽一照才知玻璃髒，小事而已何苦呢」、「台灣考照就是這麼簡單，所以兩位國小的小朋友也能開車上路」、「在路上玻璃髒了不能噴水刷嗎」。