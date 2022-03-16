萬海(2615)公布2021年財報，全年營收累計2280.05億元，年增178.46％，全年稅後淨利1033.43億元，年增813.17％，每股盈餘42.35元，營收、獲利均創史上新高。其中，第四季營收706.45億元，毛利率64.56％，營業利益率62.02％，稅後淨利341.08億元，年增339.41％，營收及獲利僅次於第三季，為歷年次高，每股盈餘13.98元。董事會通過擬發放12元股利，其中，現金股利10.5元、股票股利1.5元。

萬海表示，因應貨櫃航運市場快速變化，公司採取對中長期發展最有利的方式來規畫，目前市場上營運工具包含船和貨櫃的租金成本飆高，以自有資金來擴充營運資產，可以增加公司未來的競爭力。因此將保留部分資金用來購買自有資產，以利擴展公司航線布局。同時，考量股東偏好股票股利及穩定的現金股息，因此董事會擬配發現金股利10.5元及股票股利1.5元。

截至2021年底，萬海有149艘營運船，自有60％、租用40％，運力426,638 TEUs，全球運力排名第10。

萬海自2020年起，已購入20艘二手船，目前已交船13艘，運力68,538TEU，待交付7艘，運力17,913TEU，預計於2022年第三季前交付完畢。

在新造船方面，2021年已交11艘新船，新增運力26,486TEU，2022年預計再交12艘新造船，將新增運力52,630TEU，2023到2024年將有29艘新造船交付，近20萬TEU運力陸續投入營運。

萬海董事會也通過新增授權購入數艘二手船舶加入營運，總價不超過3.2億美元(約台幣88.99億元)；及數艘新造船舶，總價不超過7億美元(約台幣194.67億元)，合計共10.2億美元(約台幣283.66億元)。

針對大陸部分地區因為疫情封城的市場影響，萬海表示，目前大陸各碼頭的營運仍然正常運作。封城的區域，主要在市區內電商物流倉庫貨物為主。其他封城區外的工廠運作正常，目前仍有庫存可以出貨，如果封城時間維持一週之內，仍可調配。但是如果超過一周，影響則需再觀察。萬海深圳地區員工目前均居家上班，營運正常。