上班族注意！ 國1北上台北段2車追撞 紅爆塞4公里 08:022022/03/16 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上台北段16日上午7時許發生2車追撞，造成車流回堵。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上25公里、台北段今（16日）上午7時31分發生2車追撞，據了解，車禍占用外線車道，警消獲報後已趕往現場處理，詳細事故原因仍待進一步釐清。目前該事故路段後方回堵4公里，盼請用路人提前改道。截至上午8時許，該路段已紅爆，時速僅剩29公里。 獨》柯P疫苗護照半吊子！慘遭中央打槍 只限「北市民」使用 扯！新莊副分局長「公車私用」國家級追焦揪他載妻爽玩 #國1 #路況 #車禍 #追撞 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧城市展3／22台北登場 Ionex智慧路燈點亮城市 21:322022/03/15 汽車情報-汽車新聞 民調遭陳時中超車 蔣萬安：了解民眾想什麼最重要 14:572022/03/14 政治 北市民調領先 蔣萬安強化青年政策 04:102022/03/16 地方新聞 無需 M 加持｜BMW X3 xDrive30i M Sport 已是恰到好處的家庭優選 17:062022/03/15 汽車情報-汽車新聞 《觀光股》雲品拚逐步復甦 宴會預訂趨勢2極化 16:092022/03/15 財經 只限北市民 柯P疫苗通行證半吊子 04:102022/03/15 地方新聞 台3擊落片曝光！白牌機車過彎犁田 「掃堂腿」連殺對向3重機 20:062022/03/14 社會 智慧城市展雙主場 規模全球最大 04:102022/03/16 產業．科技 蘇貞昌與蔣萬安互槓 黃創夏20字解析：各取所需 09:102022/03/15 政治 通勤2小時到內湖上班 她喊住基隆能多存6千 網一面倒勸退 11:502022/03/15 生活 風向變了 君悅暌違2年重啟徵才 04:102022/03/14 財經焦點 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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