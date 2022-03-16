國道1號北上25公里、台北段今（16日）上午7時31分發生2車追撞，據了解，車禍占用外線車道，警消獲報後已趕往現場處理，詳細事故原因仍待進一步釐清。目前該事故路段後方回堵4公里，盼請用路人提前改道。截至上午8時許，該路段已紅爆，時速僅剩29公里。