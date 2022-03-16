俄烏戰爭已逾兩周，雙方傷亡慘重。「印度神童」阿南德預言，短期內不太可能爆發第三次世界大戰，但比起世界大戰，全球目前最大危機是經濟，全球經濟恐在3月16日後受重創；財經專家汪潔民則直言「這個預言很直接」。此消息引發熱議，網友意見兩極，互不相讓，但其中有網友怒批全是馬後炮，把全世界人當笨蛋。

阿南德近日在個人YouTube頻道《Conscience》上發布影片指出，烏俄戰爭的發生，不只當地居民受到侵害，同時也影響了全球，故他呼籲，世界要向烏克蘭伸出援手，並表示今天是烏克蘭，明天可能是世界任何一個國家，一不小心可能整個世界一起開戰。

阿南德稱，因俄烏戰爭的關係，3月16日這天全世界將有巨大轉折，尤其是經濟與能源受到的影響最大，股市恐會崩盤，經濟也可能泡沫化，他也預測在5月就會慢慢出現轉機。對此，汪潔民13日在談話節目《57爆新聞》表示，這個預言很直接，畢竟俄烏戰爭是全世界都要面對的問題，背後還牽扯著複雜的地緣政治。

阿南德的預言在網路掀起熱議，網友意見卻呈兩極，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言論戰：「真是馬後炮啊」、「這些內容需要預言嗎？把全世界人當笨蛋嗎？」「3月16日到了！神童要不要趕快修正預言？」「印度神童已經成功預言很多事了，寧可信其有」、「天災或許難測但人禍可預測，神童的話不是沒價值」、「神童比政府還可信」。

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