捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)董事會通過2021年財報，受市場需求下滑影響，第四季稅後淨利降至0.42億元、每股盈餘（EPS）0.51元。不過，累計全年稅後淨利倍增至3.24億元、每股盈餘3.91元，雙創僅次於2019年的歷史次高。

易華電董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2元，持平歷年高點，盈餘配發率約51.15％。以15日收盤價48.65元計算，現金殖利率約4.11％。公司將於6月9日召開股東常會。

易華電受市場需求轉淡影響，2021年第四季營收6.51億元，季減達20.62％、仍年增7.11％。毛利率16.85％、營益率12.79％，低於第三季24.26％、16.6％，優於前年同期11.36％、3.9％。稅後淨利0.42億元，季減達66.92％、但年增達1.93倍，每股盈餘0.51元。

不過，受惠大尺寸產品需求增加及漲價效益，易華電2021年全年營收30.02億元、年增13.45％，改寫歷史次高，毛利率19.96％、營益率13.02％，遠優於前年14.27％、6.9％。稅後淨利3.24億元、年增達近1.19倍，每股盈餘3.91元，亦雙創歷史次高。

受步入淡季影響，易華電2022年前2月自結營收3.87億元、年減12.74％，仍創同期第三高。公司預表示，春節後客戶已展開庫存回補，維持首季落底、第二季回溫看法不變。惟近期國際戰事造成全球政經情勢動盪，對市場面未來影響仍須密切觀察。