有第二海軍之稱的海巡署，在大型艦及600噸級安平艦服役之後，已擁有數量不小的艦隊，據了解，海巡署從2月7日，針對未來可配備雄二、雄三飛彈的600噸級安平艦、成功艦，進行2個月的的「平戰轉換」（平時與戰時轉換之訓練），以擔負未來暫時戰備所需，昨天開始與海軍艦隊前往西南海域進行海上組合操演，總計大小十餘艘主力艦艇，規模之大歷年罕見。

巧合的是，當我方海軍與海巡大批艦隊前往西南海域進行操演時，國防部昨晚也公布出現偵獲一架大陸海軍卡-28反潛直升機進入我方西南航空識別區，由於這型反潛直升機是大陸海軍艦載機，因此幾乎可確定的是有大陸軍艦在操演海域附近活動。

國防部偵獲大陸海軍卡-28反潛直升機進入我方西南航空識別區。(國防部提供)

據了解，600噸級的安平級巡防艦，未來將興建12艘，並配合國防部訂定的「海巡兵力戰時運用規劃」，具備「平戰轉換」能力，以利在戰爭時協助海軍，海軍司令部可依據海巡署各式艦艇特性，賦予各艦作戰任務，以期有效執行海上聯合作戰。

海巡署表示，共軍近年頻繁飛過台灣防空識別區（ADIZ），逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平，而海巡過去主要以海上執法為主，但近年因應情勢，政府有意將海巡打造成「第二海軍」協助作戰。由「海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」指導。

根據海巡署官員表示，昨天前往西南海域操演的，包括兩艘安平級巡邏艦，海軍基隆級、成功級、康定級與快速佈雷艇、沱江級艦等主力艦，昨天從左營港出海，進行平戰轉換演練科目。

由於這次聯合操演規模為歷年最大，加上目前沱江艦艦成軍後，已成為我方最具戰力的航空母艦殺手，而海巡安平級艦也具備飛彈模組化配備，未來傳時將可立即裝配飛彈上陣。

海巡官員表示，除了一般性執法外，為了驗證戰時可以隨時配備雄風飛彈進行對艦攻擊，因此安平級艦上預留有飛彈發射與雷達戰鬥系統模組化載台，因此今年漢光演習時，安平艦將有可能進行雄二或是雄三飛彈試射。因此這次操演是否為驗證安平級艦配備雄二、雄三飛彈的戰術，相當引人關注。