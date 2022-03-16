66歲知名作家苦苓，年初自曝肝臟長了不小的腫瘤，還有超過400萬個B肝病毒及憂鬱症「3病齊發」，他吐露生病導致身心被擊垮，甚至已經交代好後事，慶幸的是檢查報告出爐結果是好的，才讓他鬆一口氣，不過昨(15日)出門卻忘東忘西，讓他急忙澄清並沒有罹患老人失智。

苦苓表示昨(15日)出門先是忘了戴口罩，接著搭錯捷運，之後又把買的東西掉在超商忘了拿，他強調絕對沒有罹患老人失智，只是為了某件事情在生氣， 導致自己陷入一團混亂，才會出現忘東忘西的情況， 更無奈表示氣成這樣依舊沒解決問題，從頭到尾根本白白生氣，最後唯一的受害者就只有自己。

苦苓也以親身經驗提醒大家：「生氣是傷害別人、處罰自己」，強調真的很不值得，對此，網友也紛紛留言：「能讓苦大師動怒，一定是很讓人生氣的事，大師保重」、「說的在理，尤其跟白目的人生氣，真是氣死自己而已」、「沒錯氣死自己誰如意，別為了別人的錯失，懲罰自己」、「道理都懂，但就是控制不住情緒」。

時常在臉書分享時事的苦苓，日前分享一張高雄當地的照片，只見左營人行道上畫設機車格，格子幾乎被停滿，甚至超出格子外，不利行人及輪椅族通行，讓他直呼人行道停放機車已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的，無奈表示：「是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」高市府則回應這些人行道機車格是早年設置，為了兼具行人通行權益及停車需求，將邀請相關單位會勘後，研議配套方案調整。