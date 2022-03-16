美東時間3月15日，中國駐美國大使秦剛在《華盛頓郵報》發表題為《我們在烏克蘭問題上的立場》的署名文章。針對西方媒體指控中方事先知情、「默許」、「縱容」俄羅斯攻打烏克蘭，秦剛指責這些說法完全是虛假訊息，「俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。」

對於歐美國家陸續制裁俄羅斯，且逐漸提高力度，美國官員也多次威脅中國配合加入制裁行列，不然將對中國企業進行制裁。秦剛駁斥，「這毫無道理。戰爭和制裁都不可能帶來和平。美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。」

秦剛表示，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。這是本質不同的兩件事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。一些人不能在烏克蘭問題上強調主權原則，轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整。

秦剛重申，台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展並最終實現祖國統一。中方將繼續堅持和平統一政策，同時保留遏制「台獨」的一切選項。我們希望美方切實恪守一個中國原則，不以任何方式支持「台獨」分裂活動。從維護台海長期和平穩定出發，中美要合力遏制「台獨」。

★中國駐美國大使秦剛3月15日，在《華盛頓郵報》發表題為〈我們在烏克蘭問題上的立場〉的署名文章。全文譯文如下：

隨著烏克蘭危機不斷發展，我知道有很多美國民眾關心中國在此事上的立場。我願在此詳細闡述，化解誤解甚至謠言。

有人散布虛假信息，稱中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手。也有謠言稱俄方要求中方提供軍事援助。我願負責任地告訴各位，所謂中方事先知情、「默許」、「縱容」等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。在烏克蘭有6000多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易夥伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。

中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護公平正義，始終根據事情本身的是非曲直決定立場。在烏克蘭問題上，中方態度是客觀、公正的：遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。

美方官員多次威脅對中國企業進行制裁，這毫無道理。戰爭和制裁都不可能帶來和平。美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。

有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。這是本質不同的兩件事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。一些人不能在烏克蘭問題上強調主權原則，轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展並最終實現祖國統一。中方將繼續堅持和平統一政策，同時保留遏制「台獨」的一切選項。我們希望美方切實恪守一個中國原則，不以任何方式支持「台獨」分裂活動。從維護台海長期和平穩定出發，中美要合力遏制「台獨」。

在烏克蘭問題上，中方疾呼國際社會聚焦勸和促談和防止大規模人道主義危機兩件事，並為此付出大量努力。衝突發生第二天，習近平主席同普丁總統通話時就提出希望看到俄烏雙方盡早和談，並得到了積極回應。近日，習近平主席與法、德領導人視頻會晤，再次提出各方要共同支持俄烏和談，並談出和平。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在羅馬舉行會晤，王毅國務委員兼外長同布林肯國務卿等各國外長保持密切溝通，就烏克蘭問題交換意見。中方還提出6點倡議，包括人道主義行動必須遵守中立公正原則，全面關注烏克蘭流離失所者，切實保護平民，保障人道援助活動順利安全開展，確保在烏外國人安全以及支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用等。中國紅十字會向烏克蘭紅十字會提供的首批人道主義援助物資已經從北京啓運。

冰凍三尺非一日之寒。歐洲的長治久安有賴於遵循安全不可分割原則，應通過對話形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。但當務之急還是盡快實現停戰，保護平民不受傷害。作為安理會常任理事國和世界上負責任大國，中國將繼續發出聲音、提出倡議、採取行動、付出努力。中方願與各方保持溝通、止戰促和，切實維護地區和世界的和平穩定。