小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮首度減資，一口氣減掉6成股本，減資後實收資本額降至211.64億元，若以2021年的獲利狀況，對應減資後股本，長榮每股稅後淨利（EPS）有機會達112.96元，預計第三季底完成減資。以15日長榮收盤價158元來計算，減資後的理論股價為335元。法人也認為，長榮閃電減資有三大好處。

【1】法人：長榮閃電減資 一舉三得

陽明15日股利行情失靈前車之鑑歷歷在目，蔡明翰則認為，高殖利率目前僅為航運股次要優勢，主要優勢仍是烏俄戰火下，市場資金由高本益比轉向低本益比、電子資金回流傳產所導致的「資金流效應」，預期在未見停火曙光前，航運族群都有望維持強勢。

【2】暌違10年 兆豐金擬配股票股利

歷時十年，兆豐金可能再度發放股票股利。已經全發現金股利長達近十年之久的兆豐金，今年基於強化資本適足率的考量，可能首度調整股利政策，改採現金股利搭配股票股利的方式，若此規畫獲單一最大股東財政部支持，兆豐金將會以現金股利搭配股票股利定案今年的總股利配發水準，據了解總股利水準將在1.6元左右。

【3】外資瘋狂倒貨 投信連30買創紀錄

「不離不棄，是我投信！」台股15日雖受國際資金大舉撤出影響，指數重跌336點，失守萬七。但投信法人依舊不改偏多態度，再度敲進逾16億元，已連續30個交易日加碼台股，達成「奔三」最長買超紀錄，期間買超金額也突破800億元整數大關，同步締造歷史新猷。

【4】新聞幕後》王文淵怒斬蔡練生不成變雙殺

堂堂理事長因不滿幕僚長怒到憤而辭職，導火線是「一頁303大停電的新聞稿」，任誰都會感到詑異。然而，303大停電涉及能源政策，也是政府極為重視的議題，工總新聞稿中表明將提產業界的能源政策建言書，外界的解讀是，這一頁新聞稿顯示對政府當前能源政策的不信任。

【5】IMF：俄羅斯倒債迫在眉睫

俄烏戰火未停，市場緊盯俄羅斯是否周三會出現倒債，不過專家認為，由於國際銀行對俄羅斯曝險部位的「系統重要性不大」，俄國若倒債也不至於進一步釀成金融危機。