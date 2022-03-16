今年3月中由台灣證券交易所、寬量國際(QIC)、全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson共同舉辦的「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會成功落幕。國際投票顧問機構Glass Lewis亞洲研究總監Jeff Jackson分享了Glass Lewis 2022年台灣的投票政策、及對獨立董事的多元性與獨立性的提出了精彩且深入的看法。寬量國際(QIC)執行長暨創辦人李鴻基表示，了解差異性是了解自已的開始，參考其他國家的公司獨董形態，他山之石可以攻錯。

台灣在董事會多元化方面，Glass Lewis認為，單一性別的董事會時代已結束。對於2022年選舉的董事會，Glass Lewis將提出反映董事會多元性不足的建議。這可能包括對單一性別的提名委員會或董事會董事提出建議，鼓勵公司披露其在改善董事會性別多元化的進展，其中可能包括在董事會新增女性的時間表。Glass Lewis舉例，馬來西亞正努力實踐至少30%的董事會性別多元化；印度：要求至少一名女性獨立董事；韓國：大公司不得有單一性別的董事會；澳洲前三百大企業董事會中應有30%的女性董事席次等。 台灣女性董事比偏低，根據Deloitte報告中的數據顯示，台灣在董事會多元性方面落後於全球同業，女性董事占比僅約12.2%，遠低於全球同業。女性董事比例最高為紐西蘭，占比達31.9%。

根據Glass Lewis調查，獨董必須具備的最重要的三項技能，產業經驗、財務背景及管理經驗，其中認為產業經驗最重要的占比達70%，其次是財務背景的53%，管理經驗則占47%。

Glass Lewis調查也顯示，多數人認為，目前台灣持股超過3%的股東經監管機構批准，可召開股東會，這個比例太低，應該提高到5~10%為宜。

在獨董的獨立性方面，Glass Lewis點出，許多台灣公司都沒有設立專門的提名委員會，對於現有的委員會而言，多數委員又不乏是大股東指派，獨立性受質疑。委員會如何得到董事會被提名人的名單？他們是來自母公司、集團亦或是第三方呢？對於有爭議的選舉，如果沒有辦法了解提名過程，對董事獨立性的評估可能更難判斷。

台灣股權爭奪，由獨董帶頭召開臨時股東會的發展情形，也受到外資機構關切。目前台股3年進行董監改選的情形，次數是否合宜？以英國而言，其公司被要求每年要進行一定比例的董監改選，以確保董監職則能澈底落實。