為升級客人體驗並建立市場最高CP值BUFFET形象，位在礁溪的長榮鳳凰酒店與台中鳳凰酒店聯推出「星巴克咖啡免費無限暢飲」活動，造全國最高CP值的酒店自助餐，3月15日晚餐起凡至礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠」自助餐廳與「煙波亭火鍋」，以及台中鳳凰酒店的「鳳凰食號」消費用餐，即享星巴克咖啡服務無限暢飲。 國旅市場競爭激烈，礁溪長榮鳳凰酒店與台中鳳凰酒店為帶給旅人更愉悅且豐富滿足的旅行體驗，決定推出全國首創、非常有感的「星巴克咖啡服務無限暢飲」。即日起在礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠」自助餐廳或「煙波亭火鍋」消費用餐，無論早、午、晚餐時段，皆可免費自助取用星巴克那堤、卡布奇諾、美式、馥列白、義式濃縮等五款咖啡。同時，相同的星巴克咖啡服務也在台中鳳凰酒店的鳳凰食號餐廳提供，礁溪長榮鳳凰與台中鳳凰強強聯手，打造全國CP值最高的酒店自助餐。

礁溪長榮鳳凰酒店與台中鳳凰酒店全力配合政府防疫政策，提醒客人入館請務必配戴口罩、落實實聯制，並執行手部消毒與體溫量測，體溫超過37.5度者謝絕入館。同時，進入館內各餐廳與休閒設施時，須再次掃描簡訊實聯制。兩飯店全館每日定時清消，並針對貴賓易接觸的裝置加強消毒。員工每日體溫量測、配戴防疫護具，每周執行快篩檢驗及健康管理造冊。