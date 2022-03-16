宏碁資訊（6811）110年營業收入達新台幣62億元，營業淨利3.62億元，稅後淨利2.83億元，年增22.5%。110年度每股盈餘為7.79元，預計配發5.5元現金股利。受惠於後疫情時代下的數位轉型驅動力，企業對雲端及資訊服務的需求持續攀升，宏碁資訊以嫻熟地端架構的雲端顧問與技術團隊，協助企業將更多的智能應用與生產力工具由地端遷移到雲端服務，讓企業得以加速創新，建構更具韌性的營運動能，提升競爭力。

總經理周幸蓉表示：「有鑒於全球對於雲端服務生態逐步成熟，而多雲架構也成為趨勢，展望今年宏碁資訊持續投資雲服務，重點聚焦三大方向：1.MSP雲端維運託管平台、2.雲端加值服務、3.多元的產業智慧解決方案，在以客戶需求為核心的服務理念下，提供企業混合雲或跨雲的MSP服務與數位轉型的加值服務規劃，協助企業以合理的轉型成本，有效且彈性的展開數位轉型的旅程。」

除在營運獲利大有斬獲外，宏碁資訊長期協助政府導入的數位化專案也持續發光，其中協助體育署規劃與建置的「體育雲 i運動資訊平台」，獲得2021年世界資訊科技大會(WCIT)頒發的全球資通訊科技應用-傑出公眾合作服務全球首獎，是繼2020年為CDC建置的「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」得到Covid-19最佳產業解決方案全球首獎後，連續兩年得到這項資通訊業界的奧斯卡金像獎，宏碁資訊科技研發能力屢獲國際肯定。