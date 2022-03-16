綜合路透與BBC報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）自俄羅斯入侵烏克蘭，被大軍重重包圍且轟炸至今，城內已經被炸成一片廢墟。哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）說，目前已經有600座建築物被毀。

泰芮可夫說:「學校、托兒所、醫院、診所都被炸毀，俄羅斯軍隊不斷地從地面與空中轟炸我們。」

哈爾科夫距俄羅斯邊境約20哩(約32公里)、人口140萬，是烏克蘭的第二大城。當俄羅斯試圖奪取烏克蘭首都基輔和其他城市之際，哈爾科夫感受尤其殘酷，因為俄語是哈爾科夫的主要語言，也是非常親俄的城市。

BBC報導，記者夏昆汀（Quentin Sommerville）和攝影師達倫·康威（Darren Conway）跟隨著烏克蘭軍隊在哈爾科夫跟拍了一週，也曝光了戰爭下的慘狀。目前的哈爾科夫，即使是寒冷的冬天，晚上也毫無燈火；瓦礫、殘磚疊滿路邊。百餘萬人口的城市市區已空空如也，宛如鬼城。

受訪的烏克蘭士兵說:「俄羅斯就像1941年的士兵一樣戰鬥，他們就在前面攻擊，沒有任何戰略。他們有很多武器與坦克，但那又如何?我們在自己的土地上戰鬥，我們要保護自己的家人，所以我們最終會贏的。」他抱著必勝的決心打仗。

根據聯合國難民署統計，目前逃離烏克蘭的難民人數已經多達300萬人，預料還會繼續增加。