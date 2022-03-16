王瞳與艾成在2020年終結愛情10年長跑，小倆口登記結婚升格當夫妻，而兩人結婚1年多，「做人進度」也成了外界關注的話題，不過，王瞳和艾成近日就被周刊直擊，現身商場挑嬰兒服飾，不免讓人好奇是否為新手爸媽之路做準備，對此，王瞳與艾成也都回應了。

王瞳、艾成對生子一事抱著順其自然的態度，今年春節時，屬虎的王瞳也祈求虎年能夠生個虎寶寶，不過，根據《鏡週刊》報導，王瞳和艾成近日就被直擊，現身商場挑嬰兒服飾，兩人有說有笑、挑嬰兒服是越挑越有趣，不免讓人好奇，王瞳和艾成在是否為升格新手爸媽之路做準備。

其實，王瞳長年拍戲，作息不正常，導致生理時鐘大亂、內分泌失調，王瞳要靠藥物調整經期，不然會亂經，因此，王瞳若有意要「做人」，可能要花一番功夫做準備。而除了懷孕卡關外，王瞳和艾成目前經濟基礎也尚未穩固，除了大環境不好，加上疫情因素，商演銳減，也有不少影響。

至於為何挑嬰兒服，王瞳則表示，因為有朋友迎接新生命，兩人路過嬰兒服飾店就順便挑禮物，至於王瞳是否有懷孕計畫，她則表示，不排斥，但要看身體調理的狀況。而艾成則說，他不排斥就兩個人過日子，一切就看緣分和上天安排，並強調房事正常，也讓外界期待小倆口早日宣布好消息。