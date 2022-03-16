女星大S(徐熙媛)離婚汪小菲僅4個月，驚喜爆出再婚南韓天團「酷龍」成員具俊曄，事後爆出大S再婚並未事先告知S媽，惹得媽媽生氣，母女倆鬧僵，雖事隔多日目前兩人關係已漸好轉，如今卻爆出其實在大S宣布再婚當天，母女倆一度吵到「以死相逼」，驚悚對話隨之曝光。

大S已經45歲，仍因決定自己的婚姻大事，而跟媽媽鬧翻，據《鏡週刊》報導，知情者爆料，在3月8日婦女同胞都在慶祝婦女節的當天，大S在家舉辦了一場姐妹聚會，因當天一早她宣布跟20年前的舊愛具俊曄破鏡重圓，且點頭再婚，眾人都覺得開心，因此到她家相聚，邊祝福她未來幸福，邊討論著韓國有什麼好吃的，之後要去找大S玩樂、吃美食。

沒想到眾人聊得正歡快，S媽聞風而至，一進門就怒吼：「妳敢跟他(具俊曄)去韓國試試看！」，甚至嗆聲要阻止女兒跟具俊曄在台灣登記結婚，很快便演變成母女對罵，大S要母親別再管她，「我的人生我自己決定」。

兩人吵到後來，S媽大爆怒，竟脫口：「妳是不是要逼死我！」，後續演變成母女倆都「以死相逼」的慘況，一旁的好閨蜜們都嚇傻，完全不敢出聲，事實上大S跟S媽的脾氣都很硬，過去曾因情緒疾病而鬧出「女兒殺媽媽」的驚悚戲碼，傳大S再婚，不僅想帶著兒女去韓國生活，還考慮賣掉豪宅，S媽因此氣炸，所幸經過妹妹小S居中調解，母女倆關係破冰，S媽也願意見女婿一面，讓周遭的人不禁鬆了口氣。

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