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台股盤中出現賣壓，長榮翻黑下跌逾4%，萬海也跌近3%，台股大盤陷入平盤震盪。

國際油價下跌，安撫通膨疑慮，美股四大指數收紅，台股今（16日）以17007.58點開出，早盤上漲逾150點，昨（15日）宣布減資6成合計配發24元股利的長榮漲逾2%，此外，今除息2.75元的台積電早盤上漲10元，順利完成填息。

美股四大指數皆收紅，道瓊上漲599.10點（或1.82%）至33544.34點，那斯達克指數收漲367.40點（或2.92%）至12948.62點，標普500指數漲89.34點（或2.14%）至4262.45點，費城半導體指數則大漲132.74點（或4.36%）至3180.24點。

長榮大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股將配發24元，待5月股東會決議後，預計第三季底完成相關作業，若以昨天收盤價158元為計算基準，長榮減資後重新掛牌參考價為395元，資本額也會降至211.64億。此外，若以去年全年稅後盈餘來換算，長榮減資後的EPS將衝高至112.96元。

此外，航運三雄都已公布今年的股利政策，萬海擬配息12元，包含現金股利 10.5元、股票股利1.5元，配發率 28.33%，殖利率落在6%左右；陽明配發20元的現金股利，配發率約41％，殖利率約15%。