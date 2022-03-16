藝人大飛（吳志慶）自2011年於綜藝節目《大學生了沒》出道後，憑著幽默又機智的主持風格受到觀眾的喜愛。但近日卻傳出他不但與友人鬧翻，卸下餐酒館股東的身分，還一度爆出金錢糾紛，雖然他事後有出面澄清，外界仍傳得沸沸揚揚，而過去曾與他交往過的女星楊晨熙也出面力挺大飛，怒斥造謠者。

大飛在2019年時曾找來「模王幫」中的大根、阿虎一同集資開設餐酒館，雖他們共同經歷了疫情造成2年業績虧損仍持續營業，但近日卻傳出理念不合、彼此之間發生不愉快，使得大飛只能退出股東身分，還在外面欠下債務，羅志祥則是在大飛退出股東後入主，讓外界議論紛紛。而大飛接獲消息後，立即在14日發文澄清自己並沒有欠債，只欠房貸跟車貸，更表示退股純屬「個人因素」，與其他人並沒有太多關係，感謝所有人的關心等等。

而曾與大飛交往近10年的前女友楊晨熙，看到新聞後也在15日轉發大飛在IG上的律師函，發文力挺大飛，直言「以他的財力，完全不可能欠債，到底是哪來的什麼鬼知情人士，聽你在那邊鬼扯」，同時楊晨熙還到大方的在貼文底下留言表示支持，可見兩人私下仍維持友好關係，也引來大批網友的讚賞。

事實上，大飛與楊晨熙過去曾一度論及婚嫁，無奈雙方對於人生規畫不同而沒有走到最後，但兩人和平分手後仍維持著不錯的關係，大飛先前在節目上被問到與楊晨熙是否有可能復合時，他也語帶保留的表示「我不說死，未來會發生什麼事我不知道，但起碼要先處理好自己的私事」，對於感情順其自然。