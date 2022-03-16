45歲大S（徐熙媛）本月初宣布和52歲韓國前男友具俊曄閃婚，而大S去年底才結束和汪小菲10年婚姻，先前小S談姊姊近況，便暗示姊姊離婚後狀態變更好，不僅人瘦下來還「離奇回春」，形容大S整個人突然逆齡回到少女時期。昨(15日)深夜大、小S友人在IG曬出和大S聚餐照，可見她重返瓜子臉，素顏皮膚依舊會發光，具俊曄還火速按讚。

因汪小菲失言風波，大S去年便拋下震撼彈宣布正在辦離婚，去年底她說到做到，宣布已經完成離婚手續，兩人恢復單身後，所生的兩個孩子跟大S在台灣居住，撫養權歸女方。上月小S出席記者會，談到大S近況，表示姊姊最近氣色好，整個人容光煥發，連許雅鈞都嚇到。

大S日前宣布和具俊曄結婚。（圖／中時資料照片）

小S當時笑說：「我老公看到她都很驚訝，一直說對她『熙媛妳怎麼回春了？』」，並分享大S最近生活重心就是照顧兩個寶貝，離婚後可能是身心壓力少很多，整個人才因此變瘦，連素顏都美得不像話，相當上相，但被問到大S有沒有新的追求者？小S便秒封口，笑說不敢再多說，免得被姊姊罵大嘴巴。昨小S出席活動，又被問上月那番話是否早知道大S和具俊曄熱戀中，她回應當下真的不知情，是最近才知道。

具俊曄火速按讚大S現身照片。（圖／翻攝自 IG）

對此，大S好友昨在IG曬出和大S、小S聚餐照片，開心祝福說：「恭喜大S幸福美滿•小S專輯大賣」，並表示：「期盼大家活的精彩，美好的事物就要勇敢追尋，所有不好的事情都會過去，保持樂觀的心過好每一天」，最後標註了大、小S和具俊曄的帳號，而寵妻狂魔上身的具俊曄雖在隔離中，也火速按讚，照片中可見大S回歸早年的瓜子臉，臉上洋溢著幸福微笑，網友回應：「這太強了啦，好美喔你們三個」、「大S超瘦啦」、「大S狀態也太好了，小S也好美，你也很漂亮」、「大S真的也太少女了！！！！」。但據知，這張照片似乎非大S最近所拍的照片，從桌上手機型號和小S髮型、髮色看來，應該是幾年前的合影。