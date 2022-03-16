說到圖書館最讓你印象深刻的會是哪一間呢？身為《華燈初上》的觀眾肯定會想起位於台北的國家圖書館，劇中江翰與蘇媽媽初識的場景就在此地，該館不僅是台北學生唸書的回憶，如今也成為網友朝聖打卡的景點之一。

隨著世人審美觀改變，全球也發展出多樣建築風格的圖書館，像是寫滿120種手寫稿的亞歷山大圖書館、全世界首間免費的公共圖書館「澳洲維多利亞州立圖書館」等，不僅館藏豐富，美麗雄偉的外觀也成為觀光客點名必訪的旅遊勝地。

你知道現在不用飛出國，就能在台灣飽覽多座超美圖書館嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看全台十大特色人氣圖書館吧！

No.10 不只是圖書館

已經去膩傳統的圖書館了嗎？不如走訪隱身於松菸北側澡堂的「不只是圖書館」吧！不只是圖書館內含100種以上國內外設計雜誌，1萬本平面、工業、服裝、藝術等書籍，加上周圍綠色植物與陽光構築實驗性澡堂，讓你讀書也能享有悠閒氛圍。

換上拖鞋、走入歷史歲月的日式澡堂，用「沈浸式閱讀」的方式沐浴自己的身心靈，推開門踏出戶外的花園，坐在花草中閱覽書本，隨著環境的變化，再一次感受不同於大都市的療癒氣息。

開館時間：10:00-18:00

地址：台北市信義區光復南路133號

No.9 鹽埕圖書館

位在台南市的「鹽埕圖書館」外觀為書本堆疊、象徵知識的結晶體，因為鹽埕地區為台灣最早曬鹽的地方，不僅呼應當地特色，也成為南區近年新地標與觀光客熱門打卡景點，館內約可容納10萬本書冊左右。

鹽埕圖書館由負責設計奇美博物館的建築師蔡宜璋設計，以年齡劃分兒童區、青少年閱讀區、討論室等，高達三層樓的大階梯與書本牆也方便民眾可以席地而坐閱讀刊物，成為網友熱議特色圖書館之一。

開館時間：8:00-20:30（週一、週二閉館）

地址：台南市南區新和東路51號

No.8 達賢圖書館

現在不用飛出國就能看到韓國「星空圖書館」 ！2020年3月正式開放的「達賢圖書館」就在政治大學，不但存有中西文圖書、研究論文等資料，還能在館內大玩VR遊戲、桌遊，讓網友直呼是「最神圖書館」。

獨特的清水模外觀也格外引人注目，走入圖書館內還能看到七層堆疊的建築室內空間，讓你一秒踏入首爾星空圖書館，往外走還能看見倒映在湖中的「湖濱閱讀小屋」，獨特設計與造景讓政大學生想不唸書也難！

開館時間：8:00-21:45（週日閉館）

地址：台北市文山區萬壽路36號

No.7 國家圖書館

想要一睹《華燈初上》場景的拍攝地，絕對不能錯過位於中正紀念堂附近的「國家圖書館」！劇中江瀚就是在此與蘇慶儀相識，兩人還不小心在圖書館內共度一夜，也讓蘇慶儀對江翰產生愛慕情誼，故事發展更是讓觀眾們對江瀚的渣男行徑氣得牙癢癢！

除了來這裡回顧《華燈初上》劇情，也可發現該館同時也是全國唯一一座國家圖書館，從1933年成立籌備處、1955年在台復館，到1996年更名為「國家圖書館」，89年歷史也保存許多重要歷史資料，預計2024年將在台南成立南部分館，也讓南部民眾對該館指日可待。

開館時間：週一閉館、週二至週六9:00-21:00、週日9:00-17:00

地址：台北市中正區中山南路20號

No.6 高雄市立圖書館總館

曾於2015年被台灣圖書館協會（LAROC）評選為台灣10大非去不可的圖書館冠軍、2016年世界不動產聯盟（FIABCI）全球卓越設計獎勇奪「公部門基礎建設/環境適意工程類首獎」的圖書館，就是座落於高雄市前鎮區的「高雄市立圖書館總館」！

斥資19億打造的高雄市立圖書館總館於2015年正式啟用，為全球第1座懸吊式綠建築，中央採巨型天井設計增加室內光源，各樓層的陽台另以桂花作為樹籬，可避免陽光直射，也讓該館總共獲得7項銀級綠建築候選證書，館內另設置全台首座國際繪本中心圖書館暨兒童劇場，也適合親子在週末時來到這裡歡度美好時光。

開館時間：10:00-22:00（週一閉館）

地址：高雄市前鎮區新光路61號

No.5 國立台東大學圖書資訊館符合山水意象又能飽覽藍天綠地的美景非「台東大學圖書館」莫屬！位於台東大學知本校區的圖書館，以灰色清水模為基底，外層覆蓋綠色植栽，沿著之字形的階梯爬上頂端，還能俯瞰整個花東縱谷的壯闊美景！

台東大學圖書館由建築師陳良全一手打造規劃，讓圖書館成為地景式建築，隨著觀者角度不同，建築還會呈現金字塔、山丘、書本等不同面貌，館內採大量自然光，不僅擁有「鑽石級綠建築標章」，更是國際建築師網站認定「全球8座獨特圖書館」之一。

開館時間：週一至週五8:00-22:00、週六9:00-17:00、週日14:00-22:00

地址：台東縣台東市大學路二段369號

No.4 國立公共資訊圖書館

在2014年榮獲國際圖書館協會（IFLA）登入「此生必去1001所圖書館」的國立公共資訊圖書館，外觀以流線造型作為河流意象，代表匯聚無限的知識流，內部則以「outside-in」打造寬敞明亮的活動空間，規劃不同年齡層適宜的環境，從爺爺奶奶到學齡前兒童都能來這裡汲取新知。

往外走到戶外地景庭園，也能發現佇立在圖書館旁、以不鏽鋼和大理石製成的公共藝術品「讀樂、無限、大未來」，也成為觀光客來台中拍照打卡的新熱點。

開館時間：週一閉館、週二至週六9:00-21:00、週日9:00-17:00

地址：台中市南區五權南路100號

No.3 屏東縣立圖書館總館

想要感受森林系圖書館氛圍，趕快帶著家人朋友一起來屏東縣立圖書館總館！該圖書館園區範圍約5公頃，捨去建築面積只為保留整片50年老樟樹，並種植鳳凰木、風鈴木與苦楝樹，民眾來此不但能在館內遠眺大武山，還能隨著緩緩吹來的微風，感受被樹林與鳥兒圍繞的悠閒氣息。

走進館內映入眼簾的是三層樓挑高的大廳，以黑色鋼構、三角形圖紋向在地原住民致敬，館內四樓也有原汁原味保存的石板屋，若是來屏東旅遊絕對不能錯過！

開館時間：9:00-21:00（週一閉館）

地址：屏東縣屏東市大連路69號

No.2 台南市立圖書館總館

全國歷史第二悠久的圖書館就是台南市永康區的「台南市立圖書館總館」！隨二次大戰結束後，館址從吳園西北角遷移至公園北路現址，2021年由台灣、荷蘭設計師攜手規劃、興建完成後，建築外觀以倒立階梯式立面設計，最上層圖騰以台南老屋花窗設計，不僅呼應舊時代的樣貌，也讓人與台南歷史產生記憶連結。

新總館以「生活休閒中心」、「數位學習中心」、「圖書資源中心」、「研究資源中心」、「文化資源中心」為目標，加上「諸羅樹蛙」為該區珍貴特有動物，也發展出獨特的吉祥物「蛙寶」，帶領讀者一同導覽閱讀的奧妙之趣。

開館時間：8:00-21:00（週一閉館）

地址：台南市永康區康橋大道255號

No.1 台北市立圖書館北投分館

全台綠建築圖書館發源地來自於「台北市立圖書館北投分館」！該座圖書館位於茂密林木的北投公園內，650坪的建築面積，藏書多達上萬本，不僅室內飄散濃濃書香，加上與建築本身融為一體的桌椅，讓閱讀變成一件極為放鬆且愜意的活動。

此外北投圖書館的屋頂是「輕質生態屋頂」，以太陽能光電板發電，陽台輔以深遮陽、垂直木格柵，大幅降低熱輻射照進室內，藉此達到節能省電的效果，傾斜的屋頂讓雨水可自動流進回收槽，累積的雨水可被用來灌溉、沖水馬桶，減少水資源浪費，降低對環境的負擔，讓你在讀書的同時也能身體力行做環保！

開館時間：週二至週六8:30-21:00、週日至週一9:00-17:00

地址：台北市北投區光明路251號

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月10日至2022年03月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『特色圖書館』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」