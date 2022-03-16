基隆市安樂變電所一早有兩條饋線斷路器跳脫，導致安樂、中山區一帶，總計7831戶停電。台電基隆區表示，系統約15秒後自動復閉，恢復供電，初步研判，遭鳥獸碰觸所致，現場有一隻受傷、焦黑的松鼠倒在草叢中。高雄昨日才因鳥襲造成高雄2000戶停電，經濟部長王美花表示，台電有許多停電事故，都是因為動物不小心觸碰導致，再加上電線桿設在空曠處，不僅會有鳥襲，鄉下地方還會有猴子、蛇、松鼠等動物，這個都是會碰到的問題。

今日上午5時43分安樂變電所CC45、CC43兩條饋線斷路器相繼跳脫，造成中山區中和路、安一路、西定路、復興路、安樂區安一路、定國街、新西街等一帶，共7831戶停電，包括經國管理暨健康學院、自來水廠等。

台電基隆區表示，事故發生15秒後，系統自動復閉成功，恢復供電，派員至現場查明原因時，附近有一隻倒下的松鼠，研判可能是鳥獸碰觸造成相間短路或接地，電弧又造成另一饋線事故。

基隆市安樂變電所一早有兩條饋線斷路器跳脫，導致安樂、中山區一帶，總計7831戶停電。（台電提供／陳彩玲基隆傳真）

高雄大社區、燕巢區昨日12時10分2千戶停電，台電事後說明原因，是一隻鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂停電，經濟部長王美花表示，高雄停電是因鳥觸碰到高處的礙子，導致設備損壞，修復後就能復電，更說台電有許多停電事故，都是因為動物不小心觸碰導致，再加上電線桿設在空曠處，不僅會有鳥襲，鄉下地方還會有猴子、蛇、松鼠等動物，這個都是會碰到的問題。