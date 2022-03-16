大S閃婚具俊曄，導致和徐媽媽母女關係緊繃，不僅放話不願見具俊曄，還要他不要來搶女兒，事隔數日後，大S透露已經約徐媽媽吃飯，母女倆似乎已經破冰，不過卻傳出大S婆家並非省油的燈，甚至已經透露對媳婦大S的反應。

根據《鏡週刊》報導，徐媽媽會氣到跟大S關係緊繃，甚至不想見女婿，主要是交男朋友到2度結婚，從未深思熟慮過，這次還只透過視訊就嫁給多年未見的舊愛具俊曄，讓她難以接受女兒如此輕率行事，此外，雙方家人正式見面時，光聊天就頗有難度，像是徐媽媽要跟具媽媽聊天，就必須透過大S用英文或韓文翻譯給具俊曄，再由具俊曄翻譯傳達給母親，每一次對話就得2度翻譯，可以說是相當辛苦。

此外，韓媒曾以「不是省油的燈」來形容具俊曄的母親，很難想像未來雙方家人相處模樣，但也有一說指出具俊曄的母親早就見過大S，對她的印象相當滿意，相較徐媽媽對於大S兩段婚姻都自嘆「是被女兒封鎖消息的媽媽」、「她跟小菲結婚，我連她老公長什麼樣子都不知道」，甚至還跟具俊曄放話「不要搶女兒」，態度可以說是相當兩極化。

雖然小S受訪表示大S兒女尚幼小，不可能愛相隨搬至韓國居住，不過傳出大S很討厭親朋好友對外提到她的近況，但偏偏前婆婆張蘭和母親卻很愛對外發言談及她的近況，導致她情緒崩潰很想逃離台灣，甚至考慮要在韓國置產，但一家四口究竟是要在台灣或韓國長期居住，仍舊在深思熟慮，對此，徐媽媽僅簡短回應：「怎麼會有這種事？哪裡聽來的啊？」不願多談此事。

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