台股重頭戲貨櫃三雄股利政策全數出爐，陽明終結連續10年零股利的情況將配發20元，配發率約41％；長榮則出乎意料宣布減資6成、相當於每股減資6元，加上現金股利配發18元，等於每股配發24元；另外萬海合計將配發12元股利，其中包括現金股利10.5元，股票股利1.5元，引起網友「比股利」心態，有人表示雖然長榮殖利率跟陽明相近，但卻暗藏玄機，反而陽明是最大方的，趕緊換船喔。

貨櫃三雄中由陽明率先公布股利政策，因為去年每股稅後盈餘高達48.73元、賺近5個股本，決議配發20元的股利，配發率約41％，以近期股價在130附近震盪來計算，殖利率約15％。

長榮去年每股盈餘45.57元，宣布每股配發18元現金股利後，又在證交所召開重大訊息記者會，會中宣布將辦理現金減資六成，每股退回給股東6元，合計每股將配發24元，以去年EPS為45.57元計算，配發率約為52.67％，殖利率約15％。

萬海去年每股純益42.35元，一年來賺達4個股本，為史上新高，股利政策擬配息12元，包含現金股利10.5元、股票股利 1.5 元，配發率28.33%，在貨櫃三雄中配息率相對低，現金殖利率約6%。

三雄股利政策出爐引發許多網友熱議，紛紛表示「陽明委屈了」、「還陽明一個公道先噴到160元」、「陽明賺得比長榮多」、「長榮不甘不脆，18+6有點微妙」、「長榮下 陽明上」、「做夢也沒想到陽明比較多」、「減資前持有的到現在都是套牢中，減資真的不要賭」、「大家都忘記陽明去年根本沒配」、「笑死開的比陽明還少」、「果然主力早就知道長榮配不到20元難怪股價一直停在160元附近」。

台股受到美股大漲帶動，今(16)日開盤上漲超過百點，盤中漲幅收斂，貨櫃三雄股價部分，陽明目前漲幅領先，最高上漲3%來到137元，盤中受大盤漲幅收斂影響，小漲1元來到131元，長榮開高後急速下跌逾4%，股價來到151元附近，萬海同樣翻黑下跌逾4%來到165元附近。

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