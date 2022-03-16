員警藉由「拜請媽祖婆保平安」、「警察、媽祖婆一定挺你」行徑，讓原本「囡仔性」爆發、想找人聊天卻不願明說的獨居老安心，在滿滿的儀式感下回家。（警方提供）

老人「囡仔性」警方請出媽祖婆安其心 讓長輩乖乖回家

面對「囡仔性」老大人要有耐心，交心送暖，溫馨倍感！大甲警分局后里分駐所長李建興、警員王璽睿面對使性子不肯回家的「老大人」，掌握「老人囡仔性」的赤子心境，借助台灣最旺人氣神祇「媽祖婆」，讓藉故想找人聊天、推託不想回家的無依獨居長者，在女神的見證下，安心的返家。

警方指出，大甲警分局后里分駐所所長李建興、警員王璽睿，日前接獲熟悉的王老先生報案，聲稱「家裡有無形玩偶『魔神』，並且在地上撒滿綠色彈珠」，員警一到熟悉報案的地點「天靈宮」，配合老先生演出「與神同行」戲碼，先是認真問了一下何事報案？

警方表示，84歲的王老先生是位孤苦無依的獨居長者，也是后里區警察、社福單位關懷協助的對象，因為王先生孤老無友，「110」成為他最佳交友熱線。每當110案件浮現熟悉地址，「后里分駐所」同仁就會心一笑「老大哥需要找人聊天」，馬上驅車前往。

警方再藉由「拜請媽祖婆保平安」、「警察、媽祖婆一定挺你」行徑，讓原本「囡仔性」爆發、想找人聊天卻不願明說的獨居老安心，在滿滿的儀式感下回家，隨後幫王老先生把家裡「淨一淨」、聊聊天、舒解孤寂感，當他說出關鍵詞「警察謝謝你」，轄區警察就知道完成任務。

李建興說，「銀髮安居，不只是社福問題，也涉及所謂社會安全網」。目前台灣老人比重將接近2成，后里分駐所同仁從社會關懷角度出發，有時老大人的迴路會跟小孩的迴路相同，面對獨居長者的「無厘頭報案」，往往要耐著性子，秉持「陪朋友聊天」信念；透過關懷老人家紓解心中孤寂，藉由陪陪他聊天形式，讓老人家備感溫馨，也覺得社會處處有溫暖。