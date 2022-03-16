關於公視資料庫刪除一事，今日文化部長李永得上午出席教委會備詢時受訪表示，公視已經有完成初步的調查，也向公視監事會提出報告，「但是現在我們覺得有一些部分還必須要進一步了解，最重要的是這件事情發生的原因和經過，目前仍然需要進一步了解，所以我們昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，還有包括文化部共同組成專案小組來進行詳細了解。」

之前公視已經有針對病毒勒索事件組成專案小組，這次又發生資料刪除事件，李永得表示，在公視董事會成員如：施振榮，是資安專家，「我相信他們在資安方面，因應上次的所謂病毒勒索，他們做了非常完備的準備，這事情是屬於包括影像專業儲存的流程，這個是相當專業的，和一般網路攻擊不太一樣，但是這需要專家做進一步了解，釐清問題所在，才能夠去做檢討和改進。」

由於公視資產是人民納稅錢，李永得表示，「發生這樣的事情當然最重要就是事前防範、本身基礎建設的完備性，以及事後的因應方案必須要符合標準，這中間當然有一些責任的問題我們也會繼續進一步要求公視釐清。」