財政部長蘇建榮今日表示，外資賣超、從匯市台幣貶值看出外資動向，不過外資有進、有出，國安基金持續關注外資動向。

台股昨日下跌300多點、今日又上漲，波動極大，蘇建榮表示，台股昨日波動主要是因為中國大陸重要股市如上海、深圳下跌5％，重要產業基地因為疫情而封城的關係，台灣廠商受到影響；加上俄烏戰爭與美國升息的因素交錯。

不過就成交金額來看，上市成交金額還有3800多億元，加上上櫃共計有4000多億元，國安基金密切關注發展基本面還是持續關注。

至於外資動向，蘇建榮表示，國安基金幕僚也有注意到，從匯市中昨台幣貶值也可以看出，不過外資有進有出。

立委曾銘宗指出，國民黨提出《房屋稅條例》第五條修法，修法重點，提高非自住住宅稅率上限，由3.6％提高到5％，杜絕炒房與囤房。

蘇建榮表示，行政院有房屋健全小組，通盤的檢討稅率問題，目前六都以及新竹縣市等都有意願將非自住稅率提高到最高3.6％，財政部也詢問過各地方政府，只有一個地方政府支持修法拉高現行非自住稅率3.6％。