近日有民眾發現屏東枋寮鄉一處村莊的路口，竟然有路牌寫著「救護車、靈車、靈車隊伍」禁止進入，讓他不解為什麼救護車不能進入，貼文也釣出當地人解釋，原來該路段是火葬場附近的鄉間小路，但道路非常狹窄，靈車或救護車開進去後恐怕出不來，因此才特別設立告示牌。

一名男網友在臉書社團《靈異公社》分享一張照片，只見枋寮鄉公所印製一面路牌，上頭用超大白字寫著「禁止進入」，並且明確列出3種車輛，分別是靈車、靈車隊伍，甚至連救護車也包括在內。讓原PO相當驚訝「怎麼會有這種道路？」

照片曝光引起討論，網友紛紛表示沒看過類似路牌，也無法理解為什麼連救護車也不讓進，「第一次見」、「救護車的部分，我比較納悶」、「以後在這條路上會看見救護人員扛著擔架在路上跑」、「這是開往天堂的道路」。

但有當地人留言，「這條我開過真的有夠小條」、「因為裡面有一條可以通往火葬場的捷徑，但其實火葬場有其他較大條的路可以過去」、「這種指的是載大體的救護車」、「進去火葬場跟納骨塔有另外開闢道路，寫這樣就是為了不讓那些車子，打擾到裡面玉泉村的人民們」。