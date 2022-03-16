大學還沒畢業先開店當老闆，而且地點就選在自家校園。大同大學飲品社4名學生，日前參加教育部競賽，獲得10萬元創業基金，他們把這筆錢拿來成立公司，在學校的日式庭院賣起咖啡、甜點，首日開幕就吸引不少客人，獨具風格。

大同大學飲品社4名學生「用咖啡傳遞幸福」，張乃云、廖本龍、吳渝文、吳幸禧，組隊參加「教育部大專院校創業實戰學習平台」競賽，獲得前5名及10萬元創業基金，決定開店賣咖啡；校方大力支持，把日式庭院給他們當場地。

飲品社4名同學拿創業基金開店，實踐課堂上的專業知識。（大同大學提供）

咖啡店特地翻閱農民曆，選在3月15號開業。被暱稱「張董」的張乃云說，公司只有4個人，她除了擔任負責人，還兼研發、採購、點心製作，其他人也身兼多職，因都有過餐飲打工經驗，所以很快就上手了。

校方得知學生創意後全力支持，不僅無償提供日式庭院給學生當營業場所，校長何明果更是創店第一位顧客。

學生也把課堂上學到的專業知識，應用在營運上，包括行銷經營、商品設計、企業管理等，覺得很有意義。看到老師、同學分享或打卡，對他們來說就是最大肯定。