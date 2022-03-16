全球新冠肺炎疫情升溫，鄰近台灣的南韓近期創下史上最嚴重疫情的紀錄。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，西方國家受疫情衝擊好幾次，確診數雖衝高，死亡數卻只有稍微提高，但南韓確診數、死亡數都衝高，這是因過去2年防得很好，不像西方國家經過一段時間的流行。許多亞洲國家也要面臨相同問題，台灣總有一天要讓它（病毒）進來，如何把重症、死亡比例壓到最低是最重要的課題。

李秉穎今接受《新聞放鞭炮》專訪時指，全世界幾乎所有國家疫情都上升，Omicron的傳染力是原因之一，以前控制很好的地區，一旦突然把防疫措施弄鬆，確診數目就會一下子大幅增加。

對於南韓疫情，李秉穎表示，當地接種至少2劑疫苗的比率已達8成5，他們也在放鬆，結果一下子確診數就衝上來，是有史以來最嚴重的疫情。西方國家受到疫情衝擊好幾次，確診數一下子衝高，但死亡數卻只有稍微提高，但南韓確診數、死亡數都衝高，這是因為過去2年防的很好，沒有抗體的人較多，不像西方國家經過一段時間的流行。

李秉穎指出，很多亞洲國家一開始防得很好，一旦解封，要面臨的問題是重症死亡的數目可能偏高。南韓的死亡率為千分之1.5，有點類似流感的千分之1到萬分之1，在大規模流行時死亡數字很多，還是要注意。

對於台灣的防疫，李秉穎表示，台灣做的太好，但是總有一天要讓它（病毒）進來。防疫就是地球村，沒什麼國家的分別，未來不是防新冠，而是防重症、死亡，如何把這兩者的比例壓到最低，是最重要的課題。針對邊境防守，指揮中心有規劃讓邊境的防堵的力量慢慢放鬆。台灣要解封的前提是這段時間不會出現去年5、6月的重大疫情，因此需要「可放可收」，若放寬後有大量的感染，就要趕快收起來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中過去曾預告，要參選必須先看到疫情的「曙光」。對於陳時中參選的可能性，李秉穎認為，短期內應還沒辦法解決疫情，民眾要自由自在出國，今年的可能性也不高。