CNN報導，美國在當地時間周二宣布制裁白俄羅斯(Belarus)的總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)，白俄也是俄羅斯最大的盟友。盧卡申科與其妻子哈琳娜（Halina）在美國的財產將被凍結，並禁止美國人與他們交易，未來也不得入境美國。

拜登政府表示，除了盧卡申科之外，也將另制裁11名俄羅斯人，他們因侵犯人權受到制裁。這11名俄羅斯人多為軍事高層，部分人因鎮壓烏克蘭被占領區的抗議人士而受到制裁。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)說，「俄羅斯政府加強了對國內言論自由的鎮壓，包括新聞自由、集會與結社自由都受到嚴重損害。在今天的俄羅斯，提供戰爭真實訊息與批評普丁的人將受到刑事指控。」

白俄羅斯位於烏克蘭北部，盧卡申科讓俄羅斯在白俄部署軍隊，讓俄國得以在襲擊之初迅速控制車諾比禁區。此外，由於基輔的主要道路都與白俄接壤，也讓俄軍能更有效的攻打基輔。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）主任賈奇（Andrea Gacki）通過聲明表示:「今天的行動表明，美國將繼續對那些從事腐敗或與嚴重侵犯人權有關的人施加具體和重大的懲罰，我們譴責俄羅斯對烏克蘭人道主義走廊的攻擊，並呼籲俄羅斯停止其對烏克蘭的無端和野蠻的戰爭。」