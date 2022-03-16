長榮海運昨（15日）大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股將配發24元，出其不意的舉動引起市場震撼，有專家推論，此事背後恐藏著大哥張國華鞏固經營權的意圖，藉由稀釋敵方持股比例，未來股價提高也會增加爭搶經營權的成本與難度，但此舉恐怕也會讓投資人擔憂股權被稀釋，導致買氣低落。

長榮減資案待5月股東會決議後，預計第三季底完成相關作業，若以昨天收盤價158元為計算基準，長榮減資後重新掛牌參考價為395元，資本額也會降至211.64億，此外，若以去年全年稅後盈餘來換算，長榮減資後的EPS將衝高至112.96元。

工商時報報導，摩爾投顧分析師郭哲榮認為，長榮減資動作可以攏絡大股東的心，因為可以幫大股東避稅，另一方面，此舉可以說是大哥張國華為了鞏固經營權的首部曲。

郭哲榮推論，減資首部曲後，為了鞏固經營權，可能會用低價向特定人進行私募，張國華就有機會得到更多的股份，藉此稀釋弟弟們的股權這是二部曲，第三部曲是藉由股權的集中拉抬股價，讓想爭奪經營權的大股東要花費更多成本去購買股票，然而股權被稀釋並非長榮小股東所樂見的。

儘管如此，郭哲榮也提出質疑，「我怕的是，更多投資人會聯想到，既然可能會進行私募，股權會被稀釋，而造成長榮股票的買氣低落，那會不會對股價造成壓力？」

航運三雄長榮、萬海及陽明都已公布股利政策，萬海擬配息12元，包含現金股利 10.5元、股票股利1.5元，配發率 28.33%，殖利率落在6%左右；陽明配發20元的現金股利，配發率約41％，殖利率約15%；長榮合計配發24元，殖利率達15.1%。