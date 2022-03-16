文化部長李永得16日上午在立院備詢。（李欣恬攝）

國家表演藝術中心董事長朱宗慶的任期將屆滿，接下來該由誰接任，是藝文界關心的話題，對此，文化部長李永得表示，近期會公布人選。

李永得表示，因法規關係，朱宗慶無法續任，「事實上他做得非常好，所以我們非常慎重去甄選繼任人選，這個人選現在已經進入作業程序，我想在近日內會公布。」