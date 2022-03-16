國表藝中心下屆董事長是誰？李永得：近日公布 09:392022/03/16 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家表演藝術中心董事長朱宗慶的任期將屆滿。圖為國家兩廳院。（資料照／國家表演藝術中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部長李永得16日上午在立院備詢。（李欣恬攝） 國家表演藝術中心董事長朱宗慶的任期將屆滿，接下來該由誰接任，是藝文界關心的話題，對此，文化部長李永得表示，近期會公布人選。 李永得表示，因法規關係，朱宗慶無法續任，「事實上他做得非常好，所以我們非常慎重去甄選繼任人選，這個人選現在已經進入作業程序，我想在近日內會公布。」 民進黨派誰戰盧秀燕？蔡其昌曝：民調第一人選是他 民眾黨台北市長人選推黃珊珊？蔡壁如：沒意外就是她 #李永得 #人選 #國表藝中心 #下屆董事 #任期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 選台中市長有譜？蔡炳坤鬆口「斟酌中」吐家人支持與否很重要 15:282022/03/13 政治 2022誰來做老大》竹北市長 傳參選竹北市長 林為洲：審慎評估 04:102022/03/12 政治要聞 高雄市長選舉藍軍誰出戰？藍總召：他是最好的人選 19:452022/03/11 政治 放棄議員直攻新北市長？何博文：若黨需要我義無反顧 10:302022/03/07 政治 2022誰來做老大》彰化縣長 王惠美就位 綠基層焦慮母雞難產 04:102022/03/09 政治要聞 新聞透視》嚴辦選風敗壞 搶救討人厭的國民黨 04:102022/03/06 政治要聞 台灣美術院院士大展 向世界發聲 04:102022/03/13 財經焦點 台電董座難尋曾文生恐先暫代 總經理雙王呼聲最大 10:472022/03/06 財經 左營舊城見城之道開工 預計11月完工 12:442022/03/07 寶島 南投縣鄉鎮長選舉 藍綠皆面臨人選不足窘境 18:362022/03/13 政治 台電新董座 曾文生呼聲高 04:102022/03/05 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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